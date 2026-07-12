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Sosyal medyadaki görüntüler kamyonet sürücüsüne ceza getirdi

12.07.2026 - 00:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Sosyal medyadaki görüntüler kamyonet sürücüsüne ceza getirdi

Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıdığı belirlenen kamyonetin sürücüsüne 13 bin lira idari para cezası uyguladı.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıyan kamyonete ilişkin çalışma başlattı.

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Yapılan incelemelerde kamyonetin Toroslar ilçesi 207. Cadde üzerinde seyir halindeyken Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edildi.
Kimliği belirlenen araç sürücüsü Y.F.'ye toplam 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

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