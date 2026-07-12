Yangında alevlerin arasında kalan 3 yavru tavşan kurtarıldı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Güneydamları Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Yangına müdahale eden orman ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında mahsur kalan 3 yavru tavşanı fark ederek güvenli bölgeye çıkardı. Dumandan etkilenen minik tavşanlara ekipler tarafından su verilerek ilk müdahaleleri yapıldı.

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Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen yavru tavşanlar, yangın bölgesinden uzak güvenli bir noktada yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yangınla mücadele eden ekiplerin, alevlere karşı verdikleri mücadelenin yanı sıra yaban hayatına gösterdikleri duyarlılık da takdir topladı.