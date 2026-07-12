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Karasu sahilinde bulduğu İHA'yı, arazı aracıyla evine götürdü

12.07.2026 - 01:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),(DHA)

Karasu sahilinde bulduğu İHA'yı, arazı aracıyla evine götürdü

Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilinde bulduğu insansız hava aracını (İHA), arazi aracına yükleyerek evinin bahçesine götüren A.Ç. (61), durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ekipleri, İHA’yı incelemek üzere teslim aldı.

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Olay, sabah saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Camitepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sahil kenarında gezintiye çıkan A.Ç., kıyıda bir İHA olduğunu görüp, kendisine ait arazi aracına yükledi.

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İHA’yı evinin bahçesine götüren A.Ç., durumu daha sonra jandarmaya bildiridi. İhbarın ardından bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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İHA’nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, incelemede bulundu. İHA, daha sonra detaylı inceleme için jandarma ekiplerince götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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