Karasu sahilinde bulduğu İHA'yı, arazı aracıyla evine götürdü

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Olay, sabah saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Camitepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sahil kenarında gezintiye çıkan A.Ç., kıyıda bir İHA olduğunu görüp, kendisine ait arazi aracına yükledi.

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İHA’yı evinin bahçesine götüren A.Ç., durumu daha sonra jandarmaya bildiridi. İhbarın ardından bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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İHA’nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, incelemede bulundu. İHA, daha sonra detaylı inceleme için jandarma ekiplerince götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.