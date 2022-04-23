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GündemPençe-Kilit Operasyonu'nda ilk kez kullanıldı! Akıllı mühimmat MAM-L hedefi tam isabetle vurdu...
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda ilk kez kullanıldı! Akıllı mühimmat MAM-L hedefi tam isabetle vurdu...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Metina, Zap, Avaşin, Hakurk hattında başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla sürüyor.

23.04.2022 - 10:51 |
Pençe-Kilit Operasyonu'nda ilk kez kullanıldı! Akıllı mühimmat MAM-L hedefi tam isabetle vurdu...

Roketsan üretimi milli üretim mini akıllı mühimmat MAM - L, SİHA'lar tarafından ilk kez Pençe - Kilit Operasyonu'nda kullanıldı. Hareketli hedefleri bulan lazer güdümlü akıllı mühimmata Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkili harp başlığı takıldı

Alan hakimiyeti kuran komandolara hava desteği sağlayan Akıncı ve Bayraktar TB2 SİHA'larda akıllı mühimmat MAM- L, ilk kez bir harekat ortamında kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı, akıllı mühimmatların YİPE harp başlığı ile tahrip gücünü gösteren görüntüleri paylaştı.

Pençe-Kilit Operasyonunda ilk kez kullanıldı Akıllı mühimmat MAM-L hedefi tam isabetle vurdu...

TÜRK MÜHENDİSLERİ GELİŞTİRDİ
Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkin biçimde kullanılan Bayraktar TB2 SİHA ve Akıncı TİHA tarafından icra edilen operasyon görüntüleri de paylaşıldı. SİHA'nın üzerinde MAM-L mühimmatı taşıdığı görüldü. Mini akıllı mühimmatlarda, Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkili (YİPE) harp başlığı kullanıldı. Mini akıllı mühimmat MAM-L, silahlı insansız hava aracı Aksungur tarafından ilk kez 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan 2022 Tatbikatı'nda ateşlenmişti.

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MAM- L, bir harekat ortamında ise ilk kez Pençe - Kilit Operasyonu'nda

kullanılıyor. Mini akıllı mühimmat, Türk savunma sanayiinin devlerinden biri olan Roketsan tarafından üretildi. 15 kilometre menzile sahip. Tercihe göre; zırh delici harp başlığı veya yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlığı taşıyor. Sabit ve hareketli hedeflere karşı vuruş hassasiyetine sahip. MAM - L, düşük ağırlığı ile insansız hava araçları ve hafif taarruz uçakları için hava yer görevlerine yönelik geliştirildi. MAM-L, sabit ve hareketli hedefe karşı alternatif harp başlıkları ile yüksek vuruş hassasiyeti ve etkinliğe lazer güdümlü bir akıllı mühimmat.

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TATBİKATTA ATEŞLENMİŞTİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın 13 Nisan'da yapılan duyurusunda, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz’de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu" denilmişti. Akıllı mühimmat, harekat ortamında ise ilk kez Pençe Kilit Operasyonu'nda kullanılmış oldu.

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