Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'sevgilisi' ortaya çıktı! Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

Kabayeva’nın Putin’in 4 çocuğunun annesi olduğu ileri sürülürken, ikilinin birlikte olduğu hiçbir zaman resmi olarak onaylanmadı. Son dönemde Kabayeva’nın İsviçre’de bir köşkte ya da Sibirya’da bir nükleer sığınakta saklandığına dair söylentiler çıkmıştı.