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DünyaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'sevgilisi' ortaya çıktı! Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'sevgilisi' ortaya çıktı! Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

Son günlerde hastalık söylentileriyle dünyada gündem olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özel hayatının gizliliğiyle tanınıyor. Savaş nedeniyle 2 aydır tüm dünyanın yakından izlediği Rus liderin aşk hayatı da zaman zaman manşetlere taşınıyor. Yıllardır Putin'in gizli aşkı olduğu konuşulan Alina Kabayeva sürpriz bir şekilde Moskova'da ortaya çıkınca söylentiler de yeniden gündeme geldi...

• 23 Nisan 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
1Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin sevgilisi ortaya çıktı Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

Verdiği emirle Ukrayna-Rusya savaşını başlatan Rusya lideri Vladimir Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi 38 yaşındaki Alina Kabayeva Moskova’da boy gösterdi.

2Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin sevgilisi ortaya çıktı Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ödüllü Kabayeva, başkentteki VTB Arena’da bugün yapılması planlanan yıllık ‘Alina Festivali’nin provalarında görüntülendi. Yüzüne dolgu ve botoks yaptıran Kabayeva, yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

3Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin sevgilisi ortaya çıktı Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

Cosmopolitan dergisinin Rusya edisyonu, fotoğraflarla ilgili olarak “Kabayeva’nın yüzünde bir şeyler gerçekten değişmiş. Efsane sporcu önceden resmen daha güzeldi” diye yazdı.

4Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin sevgilisi ortaya çıktı Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

Kabayeva’nın Putin’in 4 çocuğunun annesi olduğu ileri sürülürken, ikilinin birlikte olduğu hiçbir zaman resmi olarak onaylanmadı. Son dönemde Kabayeva’nın İsviçre’de bir köşkte ya da Sibirya’da bir nükleer sığınakta saklandığına dair söylentiler çıkmıştı.

5Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin sevgilisi ortaya çıktı Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

Kabaeva'nın İsviçre'de saklandığına dair hiçbir kanıt olmasa da İsviçre hükümetine kadının sınır dışı edilmesi için dilekçe yağıyor.

6PUTİN İLE GİZLİ ÇOCUKLARI VAR İDDİASI

PUTİN İLE GİZLİ ÇOCUKLARI VAR İDDİASI

38 yaşındaki Alina Kabaeva eski bir olimpiyat jimnastikçisi ve bir altın madalya sahibi. Kabaeva yıllar boyunca dünya medyasında Putin ile ilişkisi olduğu hatta Putin'in yuvasını yıktığı haberleri ile gündeme geldi.

7Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin sevgilisi ortaya çıktı Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

Kabaeva ve Putin'in herkesten gizlediği çocukları olduğu iddiası yıllardır dillendirilse de bu konuda resmi bir doğrulama hiçbir zaman yapılmadı.

8Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin sevgilisi ortaya çıktı Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

Rusya Devlet Başkanı Putin ve eski jimnastikçi şimdiye kadar sadece birkaç kez birlikte görüntülendi. Kabaeva halk arasında nadiren görülüyor. Söylentilerin merkezindeki kadın en son geçen yıl Aralık ayında, Moskova'da düzenlenen bir jimnastik turnuvasında medya önüne çıktı.

9ALİNA’YA İLGİSİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

ALİNA’YA İLGİSİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Aston Üniversitesi öğretim görevlisi ve "Rich Russians: From Oligarchs to Bourgeoisie" (Zengin Ruslar: Oligarşilerden Burjuvaziye) kitabının yazarı Dr. Elisabeth Schimpfössl, İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Vladimir ve Alina'nın Kremlin'de birlikte yaşadıklarına” dair söylentiler duyduğunu söylüyor.

10Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin sevgilisi ortaya çıktı Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

İkisi arasındaki ilişki hiçbir zaman kabul edilmese de aşklarının uzun vadeli olduğuna, Putin’in Kabaeva'ya olan ilgisinin 2008 yılına, hatta çok daha öncesine dayandığına dair pek çok ipucu söz konusu.

11AİLESİ HAKKINDA ASLA KONUŞMADI

AİLESİ HAKKINDA ASLA KONUŞMADI

1983 yılında Özbekistan'ın Taşkent şehrinde doğan Kabaeva'nın babası profesyonel bir futbolcuydu, annesi ise milli takımda basketbol oynuyordu. Ancak Kabaeva’nın başarılı ve tanınmış bir sporcu olduktan sonra ailesiyle bağlarını kopardığı söyleniyor.

12Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin sevgilisi ortaya çıktı Bomba iddia: Gizli çocukları var ve...

Kendisini 1990’lı yıllarda tanıyan bir kaynak, Telegraph'a, “Kabaeva hiçbir zaman ailesi ya da geçmişi hakkında konuşmazdı. Soru sormama rağmen bu konuyla pek ilgilenmezdi” diyor.

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