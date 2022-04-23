Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ‘Hasta değilim’ pozu! 24 saat içinde iki ayrı görüntü...

‘SEVGİLİSİ’ ORTAYA ÇIKTI

Rusya lideri Vladimir Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabayeva (38) Moskova’da boy gösterdi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ödüllü Kabayeva, başkentteki VTB Arena’da bugün yapılması planlanan yıllık ‘Alina Festivali’nin provalarında görüntülendi. Yüzüne dolgu ve botoks yaptıran Kabayeva, yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Cosmopolitan dergisinin Rusya edisyonu, fotoğraflarla ilgili olarak “Kabayeva’nın yüzünde bir şeyler gerçekten değişmiş. Efsane sporcu önceden resmen daha güzeldi” diye yazdı. Kabayeva’nın Putin’in 4 çocuğunun annesi olduğu ileri sürülürken, ikilinin birlikte olduğu hiçbir zaman resmi olarak onaylanmadı. Son dönemde Kabayeva’nın İsviçre’de bir köşkte ya da Sibirya’da bir nükleer sığınakta saklandığına dair söylentiler çıkmıştı.