Rusya Moskova gemisindeki kayıpları ilk kez kabul etti! ABD’li yetkililer uyardı: Ukrayna’da kritik 4 hafta...

ABD, UKRAYNA İÇİN ÖZEL DRON ÜRETTİ

Ukrayna’ya silah sevkıyatlarına hız veren ABD, ‘Switchblade’in ardından şimdi de ‘Phoenix Ghost’ (Hayalet Anka) dronları gönderiyor. Pentagon, adı daha önce duyulmamış bu silahın, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları dikkate alınarak ABD Hava Kuvvetleri tarafından özel olarak hızla geliştirildiğini açıkladı. Tek kullanımlık bu kamikaze dron, daha önce gönderilen ‘Switchblade’lere benzer özelliklere sahip, bu nedenle kullanımı için ayrıca bir eğitim gerekmiyor. Ghost da tıpkı Switchblade gibi bir havalı tüp yardımıyla fırlatılıyor, tank ve diğer zırhlı araçlara yönlendirildikten sonra kendini imha ediyor. Biden’ın açıkladığı son paket, bu silahlardan en az 121 adet içeriyor.