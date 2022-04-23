Rusya Moskova gemisindeki kayıpları ilk kez kabul etti! ABD’li yetkililer uyardı: Ukrayna’da kritik 4 hafta...
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta iki ay geride kaldı. Washington'da önümüzdeki dört hafta Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta yaşanacaklar özellikle önemli görülüyor. Ukrayna Savcılığı, Slovyansk şehrine misket bombaları ile saldırı düzenlediği gerekçesiyle Rus ordusuna soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de patlama olduktan sonra batan Moskova kruvazöründeki 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
07.00
Ukrayna’ya silah teslimatlarına hız veren Washington, iki haftada sonuncusu 800 milyon dolarlık iki askeri yardım paketi açıkladı. Ukrayna’ya uzun menzilli ağır havan topları ve Rus mevzilerini belirleyecek radar sistemleri gönderilirken, hedef Rusya’nın Donbas’ta geri itilmesi.
‘FIRSAT VERİLMEMELİ’
Donbas’ta büyük şehirler yerine açık alanda ilerleyen Rus ordusunun görece avantajlı olduğuna dikkat çeken askeri uzmanlar, “düşmana toparlanma fırsatı verilmemesi” gerektiğinde hemfikir. Eski ABD Başkanı Obama döneminde üst düzey Pentagon yetkilisi olarak görev yapan Evelyn Farkas, “Ruslar yeterli zaman verilirse toparlanabilecekleri bir konumda” derken, Avrupa’da görev yapmış ABD’li emekli korgeneral Frederick Hodges de “Ruslara hazırlıkları sürerken saldırmanın” önemli olduğunu söyledi.
Washington'da her ne kadar savaşın uzun süreceği beklentisi devam etse de önümüzdeki dört hafta Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta yaşanacaklar özellikle önemli görülüyor.
‘MASA’ HESAPLARI
Amerikalı yetkililere göre Rus ordusu Donbas’ı kontrol edebilirse bu, hem Putin’i müzakere masasında güçlü konuma taşıyacak hem de Rusya içinde “operasyonun” başarılı olduğu algısına yol açacak. Böylece Putin, hanesine puan yazacak. Aksi durumda ise Putin, yıllarca sürebilecek bir savaşta ordusunu yıpratmak veya masada taviz vermek arasında “zor bir seçim” yapmak zorunda kalacak. NYT’ye konuşan emekli tümgeneral Michael Repass da “Putin doğuyu ele geçirmeyi başarır ve Kırım’a kara koridoru kurarsa müzakere masasında güçlü konumda olur” görüşünü dile getirdi.
ABD yönetimi, savaşın seyri açısından önümüzdeki bir ayı kritik görüyor. New York Times (NYT) gazetesine konuşan üst düzey yetkililere göre bu dört hafta savaşın sonucunu büyük oranda belirleyecek.
ABD, UKRAYNA İÇİN ÖZEL DRON ÜRETTİ
Ukrayna’ya silah sevkıyatlarına hız veren ABD, ‘Switchblade’in ardından şimdi de ‘Phoenix Ghost’ (Hayalet Anka) dronları gönderiyor. Pentagon, adı daha önce duyulmamış bu silahın, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları dikkate alınarak ABD Hava Kuvvetleri tarafından özel olarak hızla geliştirildiğini açıkladı. Tek kullanımlık bu kamikaze dron, daha önce gönderilen ‘Switchblade’lere benzer özelliklere sahip, bu nedenle kullanımı için ayrıca bir eğitim gerekmiyor. Ghost da tıpkı Switchblade gibi bir havalı tüp yardımıyla fırlatılıyor, tank ve diğer zırhlı araçlara yönlendirildikten sonra kendini imha ediyor. Biden’ın açıkladığı son paket, bu silahlardan en az 121 adet içeriyor.
06.11
Ukrayna Savcılığı Rus ordusuna soruşturma açıldığını bildirdi. Ukrayna Savcılığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun misket bombaları ile saldırı düzenlediği iddia edilerek, “Bugün Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk bölgesindeki Slovyansk şehrine bombalı saldırı düzenlediği tespit edildi. İşgalcilerin saldırıları sonucu bir okul binası ve çok sayıda konut hasar gördü” denildi. Açıklamada ilk belirlemelere göre Rus ordusunun küme savaş başlığına sahip bir füze sistemi olan "Toçka-U" kullandığı belirtildi.
Misket bombalarının kullanımı birçok ülke tarafından yasaklanırken, Rusya ve Ukrayna arasında misket bombalarının kullanımını yasaklayan uluslararası bir sözleşme imzalanmadı.
05.15
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının amiral gemilerinden olan Moskova kruvazörünün Ukrayna açıklarında patlama yaşanmasının ardından romörkörler ile çekildiği sırada batması sonrası kayıplarla ilgili ilk kez resmi veri yayınladı. Bakanlık açıklamasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 27 kişinin de kayıp olduğunu bildirerek, "13 Nisan'da mühimmat patlaması sonucunda çıkan yangınla Moskova kruvazöründe büyük bir hasar meydana geldi. Mürettebatın yangın söndürme çabaları sonuç vermedi. Geminin hasar görmemesi için verilen mücadelede 1 asker öldü, 1 asker yaralandı, 27 kişi kayboldu. Kalan 396 mürettebat, kruvazörden bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edilerek Sivastopol'a sevk edildi" denildi.
Bakanlık hayatını kaybeden, yaralanan ve kayıp askerlerin ailelerine destek verileceğini aktarırken, kurtarılan denizcilerin Karadeniz Filosu'ndaki diğer askeri gemilerinde görevlerine devam edeceğini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kurtarılan askerlerin Karadeniz Filosu'nda görev almak için istekli oldukları ifade edilerek, "Karadeniz Filosu komutanlığının Moskova kruvazörünün mürettebatı ile yaptığı görüşmelerin sonucunda subayların, denizcilerin ve sözleşmeli denizcilerin büyük çoğunluğu Karadeniz Filosu'nun gemilerinde hizmet vermeye devam etme arzusunu dile getirdi" denildi. Bakanlık, Karadeniz Filosu'nda görev almak istemeyen diğer denizcilerin ise başka filolarda görevlerine devam edeceğini aktardı.
04.35
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bakan Wu görüşmede Ukrayna’ya 8 milyon dolar yardım yapılacağını söyledi. Gönderilecek yardımın 3 milyon dolarının başkent Kiev’e, 5 milyon dolarının ise 6 sağlık kurumuna gönderileceği açıklanırken, alınan yardım kararının Tayvan’ın Ukrayna’ya gönderdiği yardımların 4’üncüsü olduğu belirtildi.
“Rusya’nın saldırıları uluslararası düzeni tehdit ediyor”
Bakan Wu, Kiev Belediye Başkanı Klitschko ile görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sadece Ukrayna halkına büyük zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda uluslararası düzeni ve demokratik toplumu tehdit ettiğini söyledi. Wu ayrıca Tayvan ve Ukrayna'nın demokratik ideolojiyi paylaşan ortaklar olduğunu ve totalitarizmin yayılmasını engellemek için iki ülkenin ön saflarda yer aldıklarını ifade etti.
Belediye Başkanı Klitschko ise Bakan Wu'ya, Tayvan hükümeti ve halkına yardım için teşekkür ederek, "Barış ancak son Rus askeri Ukrayna'dan ayrıldığında başlayabilir" dedi. Klitschko ayrıca uluslararası toplumu Rusya'yı en kapsamlı şekilde kınamaya ve yaptırım uygulamaya çağırdı.
03.44
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın başkenti Moskova’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin 26 Nisan’da düzenleneceğini belirten Sözcü Peskov, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere 26 Nisan’da Moskova'ya gelecek. Kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kabul edecek” dedi. BM Genel Sekreteri Guterres’in ofisi tarafından yapılan açıklamada görüşme doğrulanarak, “BM Genel Sekreteri 25 Nisan'da Rusya'yı ziyaret edecek. Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir çalışma toplantısı ve öğle yemeğinde bir araya gelecek. Genel Sekreter Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek” denildi.
BM Genel Sekreteri Guterres 19 Nisan’da Rusya ve Ukrayna’nın BM Daimi temsilcilerine mektup göndererek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den randevu talep etmişti. BM Genel Sekreterliği, Guterres’in Kiev programı için Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.