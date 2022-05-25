Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerimize veda!

Pençe Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların katıldığı törenle, toprağa verilmek üzere Hakkari'den memleketlerine uğurlandı.

Pençe Kilit Operasyonu'ndaki çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Tören şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başladı. Ardından şehitlerin naaşları helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşındı ve dua okundu. Duanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkari'den havalandı.

Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanacak.

ŞEHİTLER AYNI KAREDE

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

İNCELEMELER GÜN BOYU SÜRDÜ

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının ardından dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği sınır hattındaki incelemelerini gün boyunca sürdürdü.

İlk olarak Mardin'e, oradan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne geçen Akar ve beraberindeki Komutanlar daha sonra 1815 rakımlı Işıklı Üs Bölgesine çıktı. Sınırın sıfır noktasında, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınındaki mevkide bulunan üs bölgesinde incelemelerde bulunan sahadaki duruma ilişkin yerinde bilgi alan Akar, ardından Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

Gece boyunca buradan Pençe Kilit Operasyonu'nu beraberindeki Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları ile takip eden Akar, operasyonda görevli sınır hattındaki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü. Son durumu ilişkin aldığı bilgiler kapsamında yeni talimatlar veren Akar, Pençe Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 5 kahraman askere rahmet dileyerek sözlerine başladı.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Hain saldırının gerçekleştiği bölgedeki operasyonların bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirten Akar, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Akar, olumsuz ve zor arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen harekata kara ve hava ateş destek vasıtaları, İHA ve SİHA’larla yoğun destek sağlandığını da belirtti.

"KİLİDİ KAPATACAĞIZ, ÇOK YAKLAŞTIK"

Pençe Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdürüldüğüne vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık" diye konuştu.

Mehmetçiğin terörle mücadelede geldiği noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla gerçekleştirdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına az bir zaman kaldı. Terör örgütünün sözde ele başları dahil büyük bir panik içindeler. Örgütte çöküş alametleri var. Bunlar istihbarat raporları, terörist ifadelerinde de ortaya çıkıyor. Biz artan bir şiddet ve tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımızı sürdürecek, asil milletimizi başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız" dedi.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, "Kürtler ve Türkler kardeştir. Yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler-Kürtler-Araplar birlikte yatıyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gecenin geç saatlerine kadar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne harekatı takip eden Bakan Akar, geceyi de Çukurca'da geçirdi.