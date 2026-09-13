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Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

13.09.2026 - 00:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) / AA

Kahramanmaraş'ta temizlemek için girdiği su kuyusunda rahatsızlanıp, bayılan Gurbet Esenceli (52) ile onu kurtarmak için kuyuna inen Mehmet Tekin (37), metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. İki kişinin cansız bedenleri, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi'nde meydana geldi.

2Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

Gurbet Esenceli, iddiaya göre temizlik yapmak için 8 metre derinliğindeki su kuyusuna indi.

3Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

Bir süre sonra rahatsızlanan Esenceli, arkadaşlarından kendisini çıkarmasını istedi ancak hemen ardından bayıldı.

4Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

Bunun üzerine Mehmet Tekin, Gurbet Esenceli’yi çıkarmak için kuyuya girdi ancak o da aşağı iner inmez bayıldı.

5Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuda metan gazı tespit etti.

6Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

İtfaiye ekipleri maskeyle girerek Gurbet Esenceli ve Mehmet Tekin’i dışarı çıkardı.

7Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Esenceli ve Tekin’in hayatını kaybettiğini belirlendi.

8Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Esenceli ve Tekin’in cenazeleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

9Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

 

 

11Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

 

 

12Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

 

 

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