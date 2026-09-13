Amasya'da bu yıl yaklaşık 6 bin 500 ton coğrafi işaretli misket elması rekoltesi bekleniyor

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Misket elmasının önemli özelliklerinden birinin iki yılda bir meyve vermesi olduğunu belirten Uygun, "Üreticilerimiz büyük emek ve sabır gösteriyor. Doğal ve ilaçsız olarak yetiştirilen Amasya misket elması kendine özgü lezzetiyle çok değerli bir üründür." diye konuştu.