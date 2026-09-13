Seyir halindeki tır tünelde alev alev yandı

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Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Pozantı istikametine seyreden tır, Gülek Tüneli'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdururken, ihbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle tırdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tünel içerisinde ulaşım kısa süreliğine aksarken, ekiplerin çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.