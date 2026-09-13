Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSeyir halindeki tır tünelde alev alev yandı
HaberlerGündem Haberleri Seyir halindeki tır tünelde alev alev yandı

Seyir halindeki tır tünelde alev alev yandı

13.09.2026 - 00:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

ABONE OL

Adana-Pozantı Otoyolu üzerinde bulunan Gülek Tüneli'nde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Pozantı istikametine seyreden tır, Gülek Tüneli'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdururken, ihbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü
Su kuyusunda rahatsızlanan kişi ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı metan gazından zehirlenerek öldü

Ekiplerin müdahalesiyle tırdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tünel içerisinde ulaşım kısa süreliğine aksarken, ekiplerin çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

İLGİLİ HABER

Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Düğün dönüşü meydana gelen feci kazada 21 kişi yaralandı
#Gündem

Düğün dönüşü meydana gelen feci kazada 21 kişi yaralandı

Alanyaspor-Göztepe maçında görevli jandarma ve özel güvenlikler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
#Gündem

Alanyaspor-Göztepe maçında görevli jandarma ve özel güvenlikler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Çardakta başlayan yangın 3 katlı binaya sirayet etti
#Gündem

Çardakta başlayan yangın 3 katlı binaya sirayet etti