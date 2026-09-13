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Alanyaspor-Göztepe maçında görevli jandarma ve özel güvenlikler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

13.09.2026 - 01:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya), (DHA)

Alanyaspor-Göztepe maçında görevli jandarma ve özel güvenlikler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Alanyaspor- Göztepe maçında görev alan jandarma personeli ve özel güvenlik görevlisi yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

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Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Alanya Oba Stadı’nda oynanan Alanyaspor- Gözetepe maçında görev yapan jandarma personeli ve özel güvenlik görevlisi yaklaşık 50 kişi, dağıtılan kumanyadan yedikten sonra rahatsızlandı.

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Hastanelere başvuran görevliler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından rahatsızlananların bir kısmı taburcu edilirken, bir kısmının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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'NUMUNE ALINDI, İNCELENECEK'

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, "Statta görevli güvenlik güçlerinin kumanya yemeğinden çoğu jandarma personeli zehirlendi ama çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleri ile ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak" dedi.

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