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Çardakta başlayan yangın 3 katlı binaya sirayet etti

13.09.2026 - 01:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KOCAELİ (İHA)

Çardakta başlayan yangın 3 katlı binaya sirayet etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çardakta başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Düşerek yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Yangın, saat 23.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde çıktı. Çardak bölümünde başladığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bir kişi düşerek yaralandı.

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Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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