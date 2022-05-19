Bakan Akar'dan 'Pençe-Kilit' açıklaması: Operasyonlar zincirinin kilit halkası!

Bakan Akar, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 4'üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı resepsiyonuna katıldı. Programda konuşan Akar, resepsiyonun Pençe-Kilit Operasyonuna katılan askerlere ithaf edilmesinin kendileri için gurur ve onur meselesi olduğunu ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en önemli ihtiyacının moral ve motivasyon olduğunu belirten Akar, Mehmetçiğin emeğine saygı gösterilmesini istedi. Akar, Türkiye'nin savunma sanayi alanında çok ciddi mesafeler katettiğini belirterek, Türkiye'nin şu anda yapamadığı hafif silah olmadığını bildirdi.

'TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYACAK NOKTAYA GELDİK'

Savunma sanayisinde yüzde 80'e ulaşan yerli ve milli üretimin, TSK'nin temel ihtiyaçlarını karşılayacak noktaya geldiğini kaydeden Akar, bundan sonraki yolun zorluğunun da farkında olduklarını ifade etti. Akar, Mehmetçiğin kendisine sağlanan imkanlarla kara, deniz ve havada kapsamlı tatbikatlar yaptığını dile getirerek böylece herhangi bir ihtiyaç halinde kullanmak üzere tecrübesine tecrübe kattığını söyledi. Ülkenin ve milletin güvenliği için operasyonların taarruzi anlayışla sürdüğüne işaret eden Akar, dünya ve bölge barışına da ellerinden gelen katkıyı sağladıklarını belirterek, "Pençe-Kilit Operasyonu bugüne kadar yaptığımız operasyonlar zincirinin kilit halkası. Mehmetçik diğerlerinde olduğu gibi bunu da başarıyla tamamlayacak, teröristleri inlerinde vuracak, onların inlerini başlarına yıkacak ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadelesi devam edecek." ifadesini kullandı.

'BU KİLİT KİLİTLENECEK VE HUDUTLARIMIZIN EMNİYETİ TAM OLARAK SAĞLANMIŞ OLACAK'

Teröristlerin ele başlarının büyük bir panik içinde olduğunu gerek açık kaynaklarda gerekse istihbarat raporlarından gördüklerini ifade eden Akar, Mehmetçiğin rehavete kapılmadan, dikkat ve hassasiyetini kaybetmeden, artan şiddetle operasyonlarını sürdürdüğünü aktardı.

Bakan Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Suriye'nin kuzeyindeki YPG ile Irak'ın kuzeyindeki PKK arasında hiçbir fark yok. Bütün istihbarat raporları, açık kaynaklar, pratikteki uygulamalar açık ve net şekilde gösteriyor ki bunlar bir terör örgütünün parçaları. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu da herkes bu şekilde görsün, anlasın. Kimse aklımızla alay etmesin. Bu minval üzere operasyonlarımızı sürdürmek suretiyle bu kilit kilitlenecek ve hudutlarımız, vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimizin emniyeti tam olarak sağlanmış olacak. Çalışmamız ve gayretimiz bu düzende."

Mehmetçiğin operasyonlarını insan haklarına, çevreye, dini yapılara saygılı bir şekilde sürdürdüğüne işaret eden Akar, TSK için masum insanların, çevre, tarihi ve dini yapıların dokunulmaz olduğunu vurguladı. Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yürüttükleri çalışmaları anımsatarak Türkiye'nin barışta ve sorunların çözümü konusunda muhataplarından bir adım önde olduğunu bildirdi.

'YUNANİSTAN'IN MANTIKLI KARAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ'

Yunanistan ile ilişkilere değinen Akar, "Yunanistan'ın olayları global bir şekilde görüp doğru ve mantıklı kararlar vermesini bekliyoruz. Bu kadar borcu olan bir ülkenin durup dururken sözde silahlanma sevdasına kapılması yahut NATO içinde bir müttefiklik varken yeni birtakım ittifaklar içinde koşması gerçekten sunilikten başka bir şey değil" dedi.

'CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI'

Türkiye'nin savunma sanayi konusunda attığı adımları 'Cin şişeden çıktı' diye tanımlayan Akar, "İş insanlarımızın, üniversitelerimizin bilgi üretmek, bunu teknolojiye dönüştürüp savunma sanayisine yansıtmak bakımından bir sorunu kalmadı. Mental ve psikolojik olarak kalmadı. Bu psikolojik bariyerler yıkıldı" ifadesini kullandı.