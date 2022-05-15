Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
15.05.2022 - 13:42 | | ANKARA, (DHA)-
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve 'girilemez' denilen yerlere girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.