Tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı
09.09.2026 - 21:24Güncellenme Tarihi:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Efeler ilçesine bağlı Savrandere Mahallesi’nde, bir tarım arazisinde saat 19.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.