Tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı

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Efeler ilçesine bağlı Savrandere Mahallesi’nde, bir tarım arazisinde saat 19.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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