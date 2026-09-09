GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeriç'te yakalanan 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı görenleri şaşırttı
HaberlerGündem Haberleri Meriç'te yakalanan 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Meriç'te yakalanan 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı görenleri şaşırttı

09.09.2026 - 20:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

Meriç'te yakalanan 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Edirne’de Meriç Nehri’nde balıkçılar tarafından yakalanan 2 metre 45 santimetre uzunluğundaki dev yayın balığı görenleri şaşırttı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Meriç Nehri’nde balıkçılık yapan vatandaşların ağlarına dev bir yayın balığı takıldı. Sudan çıkarılan balığın uzunluğu ölçüldüğünde 2 metre 45 santimetre olduğu belirlendi.

İLGİLİ HABER

Yüksek kesimlerde yetişiyor sahilde işleniyor! Fındıkta zorlu kurutma mesaisi sürüyor
Yüksek kesimlerde yetişiyor sahilde işleniyor! Fındıkta zorlu kurutma mesaisi sürüyor

Dev yayın balığını gören vatandaşlar şaşırırken, balığın görüntüleri de büyük ilgi gördü. Meriç Nehri’nde zaman zaman bu boyutlara ulaşan yayın balıklarının yakalanması, bölgedeki balıkçılığın dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

İLGİLİ HABER

İzmir'de hareketli dakikalar! Şok iddia polisi alarma geçirdi
İzmir'de hareketli dakikalar! Şok iddia polisi alarma geçirdi

Meriçte yakalanan 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı görenleri şaşırttı

 

Güncel Haberler

Tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı
#Gündem

Tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı

Meriç'te yakalanan 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı görenleri şaşırttı
#Gündem

Meriç'te yakalanan 2 metre 45 santimetrelik dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Yüksek kesimlerde yetişiyor sahilde işleniyor! Fındıkta zorlu kurutma mesaisi sürüyor
#Gündem

Yüksek kesimlerde yetişiyor sahilde işleniyor! Fındıkta zorlu kurutma mesaisi sürüyor