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İzmir'de hareketli dakikalar! Şok iddia polisi alarma geçirdi

09.09.2026 - 19:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İZMİR (İHA)

İzmir'de hareketli dakikalar! Şok iddia polisi alarma geçirdi

İzmir'de bir banka şubesinde soygun girişimi iddiası emniyet güçlerini harekete geçirdi.

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Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir bankaya yönelik soygun girişimi yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Soygun girişiminin ne şekilde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin durumu ve olay esnasında yaralanan kimsenin bulunup bulunmadığına ilişkin detaylı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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