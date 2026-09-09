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Altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi 2 işçi yaralandı

09.09.2026 - 18:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi 2 işçi yaralandı

Hatay'da altyapı çalışmaları esnasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

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Olay; Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde yaşandı. Bölgede devam eden altyapı çalışmaları esnasında göçük yaşandı. 2 işçi göçük altında kalırken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçilerin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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