Adıyaman'da belediye üretti, vatandaş ucuza aldı! Ekmekten sebzeye binlerce ürün sofralara ulaştı

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Biz sosyal belediyeciliği, vatandaşımıza yalnızca destek sunmak değil, ihtiyaç duyduğu temel ürünleri uygun şartlarda erişilebilir hale getirmek olarak gördüklerini ifade eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bunun yolu da üretmekten geçiyor. Ekmeğimizi kendi tesisimizde üretiyor, yumurtamızı kendi üretim merkezimizden temin ediyor, toprağımızı ekip sebzemizi yetiştiriyoruz. Ürettiğimizi de aracısız biçimde hemşehrilerimizin sofrasına ulaştırıyoruz. Burada ortaya koyduğumuz model çok açık. Belediye üretecek, vatandaşımız uygun fiyatla kaliteli ürüne ulaşacak, aile bütçesinde kalan her kuruş yine vatandaşımızın başka bir ihtiyacına katkı sağlayacak. Adıyaman’ın kaynaklarını yine Adıyaman halkı için değerlendirerek üretimin ve dayanışmanın gücünü büyüteceğiz" diye konuştu.