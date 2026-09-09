Yüksek kesimlerde yetişiyor sahilde işleniyor! Fındıkta zorlu kurutma mesaisi sürüyor

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Yüksek kesimlerde hava şartları sahil kesimine göre soğuk olduğu için mahsullerini sahil kesimine getirdiklerini belirten Aydın, "Fındık hasadı zor bir süreç. Şu anda yükseklerde hava şartları uygun olmadığı için sahil kesimine getirdik, çünkü orada kuruması zor oluyor.