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Fırtınaya rağmen tezgâhların gözdesi! 75 liraya kadar düştü

09.09.2026 - 22:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Fırtınaya rağmen tezgâhların gözdesi! 75 liraya kadar düştü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan mahalle pazarlarında sezonun gözdesi palamut, fırtına nedeniyle balıkçıların iki gündür denize açılamamasına rağmen uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekti.

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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, palamudun bol olması tezgâhlardaki fiyatlara olumlu yansıdı. Süleymanpaşa'daki dün akşam açılan pazarda palamutun tanesi 75 ile 100 TL arasında satıldı.
Balık satışı yapan esnaf, gün içerisinde palamutun tanesini 100 TL'den satışa sunarken, akşam saatlerinde ise hem vatandaşların daha uygun fiyata balık tüketebilmesi hem de elde kalan ürünlerin satılması amacıyla fiyatı 75 TL'ye kadar düşürdü.

Fırtınaya rağmen tezgâhlarda palamuda yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sezonun bol geçmesi sayesinde uygun fiyata balık almanın fırsatını değerlendiriyor.

Balıkçılar ise denize çıkılamayan günlerde mevcut ürünlerin tezgâhlarda satışa sunulduğunu, palamudun bolluğunun fiyatların makul seviyelerde kalmasını sağladığını belirtiyor.

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Fırtınaya rağmen tezgâhların gözdesi! 75 liraya kadar düştü
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Fırtınaya rağmen tezgâhların gözdesi! 75 liraya kadar düştü