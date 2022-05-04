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GündemMSB'den Pençe-Kilit açıklaması: Mehmetçik barınaklara tek tek giriyor!
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MSB'den Pençe-Kilit açıklaması: Mehmetçik barınaklara tek tek giriyor!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 63 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor." denildi.

04.05.2022 - 14:10 |
MSB'den Pençe-Kilit açıklaması: Mehmetçik barınaklara tek tek giriyor!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 63 terörist etkisiz hale getirildi." denilen açıklamada, "Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

MSBden Pençe-Kilit açıklaması: Mehmetçik barınaklara tek tek giriyor

Operasyonda bugüne kadar 63 terörist etkisiz hâle getirilirken, arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ediliyor.

MSBden Pençe-Kilit açıklaması: Mehmetçik barınaklara tek tek giriyor

Son olarak ele geçirilenler şöyle:

- 20 adet el bombası,

- 1 adet RPG-7 roketatar,

- 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 3 adet şarjör,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 adet şarjör,

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 13 adet RPG-7 antitank mühimmatı,

MSBden Pençe-Kilit açıklaması: Mehmetçik barınaklara tek tek giriyor

- 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,

- 51 adet 82 mm havan mühimmatı,

- 7 adet 60 mm havan mühimmatı,

- 9 adet 82 mm havan HEAT mühimmatı,

- 5,56 mm mühimmat,

- 400 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 1 adet Doçka makineli tüfek namlusu,

- 13 adet basma düzenekli EYP,

MSBden Pençe-Kilit açıklaması: Mehmetçik barınaklara tek tek giriyor

- EYP yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi,

- İnfilaklı fitil,

- Sıvı cıva,

- 2 adet oksijen tüpü,

- 3 adet telsiz vericisi,

- 19 adet radyo frekans vericisi,

- 1 adet Yaesu telsiz,

- İlk yardım çantası,

- 2 adet termal şemsiye,

- Kafa feneri.

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