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Pençe-Kilit'ten acı haber! Üç askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

24.05.2022 - 12:44 | | İHA-DHA
Pençe-Kilit'ten acı haber! Üç askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay’ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.
Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.

Pençe-Kilitten acı haber Üç askerimiz şehit oldu

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