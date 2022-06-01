Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
01.06.2022 - 15:09 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama: Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.
Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.#MSB pic.twitter.com/gjOsABBXcj