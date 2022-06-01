Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama: Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.