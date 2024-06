Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nce düzenlenen, 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında video konferans üzerinden konuştu. Erdoğan, partililerin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Kurban Bayramımızı işgali altındaki Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici katliamların yaşandığı bir dönemde idrak ediyoruz. Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı bir bayramı daha buruk geçiriyor. Barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Soykırımcı İsrail yönetimi tarafından alçakça şehit edilen 38 bin kardeşimizin acısı, millet ve ümmet olarak hepimizin yüreğini dağlıyor. Sadece Müslümanlığımızın değil, aynı zamanda insanlığımızın da sınandığı imtihan günlerinden geçmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sivil can kayıplarına tepki göstermenin kardeşlik görevinin yanı sıra; insanlık vazifesi de olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır. Siyasi ömrünü uzatmak için kendi vatandaşları dahil tüm bölgeyi ateşe atan Netanyahu yönetiminin durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu tavrımızı geçen hafta İspanya'da ve G7 Liderler Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz İtalya'da muhataplarımıza bir kez daha açıkça ifade ettik. Türkiye olarak bölgemizde kalıcı barışın tesisi ve soykırımın sorumlularının hesap vermesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına bu anlayışla müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail yönetimini kalıcı ateşkese zorlamak amacıyla bu ülkeyle olan dış ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. İnsani yardımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Gazze'ye en fazla yardım malzemesi ulaştıran ülkeyiz. Filistin hükümeti ve Hamas'la diyaloğumuz güçlü bir şekilde devam ediyor. İslam dünyasının yekvücut olarak hareket etmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının daha da artması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kibri, tahkiri ve kırıcılığı yanlarına asla yaklaştırmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkıcı değil yapıcı olmaya, ortak noktalarımızı çoğaltmaya itina gösterdik. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda milletimizin hayır duasına mazhar olmaya gayret ettik. Mübarek bayram gününde şunu çok net ifade etmek isterim. Biz gerilim, kavga, münakaşa peşinde hiçbir zaman olmadık. Bugün de değiliz. Biz kırmanın, dökmenin, ayrıştırmanın tarafında olmadık, bugün de değiliz. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur. Sevdamız millete hizmet sevdasıdır. Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor ve her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Cumhuriyetimizin 2'nci asrını, her açıdan yeni bir şahlanışın başlangıç noktası yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı büyük hizmetlerle 'Türkiye Yüzyılı'na yaraşır eserlerle, her alandaki dev projelerle ve reformlarla dolu dolu geçirerek, bir tek günün bile heba olmasına fırsat vermeyeceğiz. Son 1 yıldır kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımız, hedeflerimiz ve öngörülerimiz doğrultusunda olumlu mecrada ilerliyor. Üretim, ihracat ve istihdam alanlarında hamdolsun çok iyi bir yerdeyiz. Yılın 2'nci yarısından itibaren enflasyonda daha motive edici haberler almaya başlayacağız. Terörle mücadelede elde ettiğimiz kazanımlara her gün yenilerini ekliyoruz. Türkiye'yi ayağına vurulan terör prangasından kurtarıncaya dek bize durmak, dinlenmek yok" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, savunma sanayi sektöründe çığır açıcı hamlelerin artarak devam ettiğini bildirerek, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi, her ay 10-15 bin konut tamamlayarak peyderpey yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Yıl sonuna kadar hedefimiz, 200 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim etmektir. Aziz milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde rekor oy oranlarıyla şahsımıza ve ittifakımıza verdiği, Türkiye'yi yönetme vazifesini layıkıyla yerine getiriyoruz. Burada şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum; ülkemizin etrafı ateş çemberi ile sarılmışken, sınırımızın ötesinde teröristler yuvalanmışken, Avrupa'sından Amerika'sına dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor. Türkiye'nin seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasiteyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Ülkeye ve millete hizmet yarışı olan siyasetin, farklı partiler arasında süregiden bir yıpratma savaşı olarak algılanmasının mutlaka önüne geçmeliyiz. Bunun için muhalefetin haksız ithamlarla, iftiralarla, siyasi nezakete sığmayan suçlayıcı ifadelerle siyaset yapma alışkanlığını süratle terk etmesi şarttır. Muhalefet cenahında yıkıcı ve provokatif bir dil yerine artık farklı bir üslubun; yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir. Kurban Bayramı'nın böyle bir iklimin güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Parti teşkilatlarından, siyasi faaliyetlerini yapıcı anlayış ile yürütmelerini beklediğini aktaran Erdoğan, "81 ilimizde milletimize hizmet için koştururken, şunu hiçbir zaman unutmayınız; AK Parti, üye sayısı ve yelpazesi itibariyle Türkiye'nin en geniş ailesidir. Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır. Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemizi, saflarımızı daha da sıklaştırarak, dayanışmamızı güçlendirerek, birbirimize daha sıkı bir şekilde kenetlenerek yürüteceğiz" dedi.