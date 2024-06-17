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Gündem Bunaltıcı sıcaklar geri döndü! Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor
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Bunaltıcı sıcaklar geri döndü! Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Sıcak ve bunaltıcı hava geliyor. Nem sıcak havanın etkisini katlayacak. Bütün sıcak yazları unutun. Bu yıl çok farklı olacak. Görülmemiş sıcaklıklar geliyor. Sıcaklık rekoru kırılacak. Termometre 40 dereceyi aşacak. Asfalt eriten sıcaklar uzun süre etkili olacak. Meteoroloji ve uzmanlardan uyarılar art arda geliyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen özellikle İstanbulluları uyardı. İşte il il hava durumu...

• 17 Haziran 2024 - 16:55 • Son Güncelleme:
• 17 Haziran 2024 - 16:55 • Son Güncelleme:
1 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Sıcak hava geri döndü. Yeni sıcak hava dalgası yurt genelinde dalga dalga yayılırken uyarı üstüne uyarı yapıldı. Termometreler 43 dereceye kadar çıktı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

2 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor
3 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

5 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

6 YENİ SICAK HAVA DALGASI UYARISI

YENİ SICAK HAVA DALGASI UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde: Bugün Doğu Karadeniz’de öğlen yağmur var. Toroslarda hafif. Sıcaklıklar tüm yurtta ortalamanın 3-4 derece üzerinde. Önümüzdeki 5 gün Ege (Kuzey Ege hariç) ve Güneydoğu da "sıcak hava dalgası" var.

7 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Ege'de İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Denizli, Muğla 40 derecelerde. Bu sene Sıcaklık yönünden Ege, Akdeniz Bölgesini İzmir, Antalya'ya 3-4 derece fark attı. Ege, Güney Doğu ile aynı sıcaklarda.

8 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

İstanbul bu hafta 32-33 derece. Haziran ortalaması 28 derece. İzmir bu hafta 35-39 derece. Haziran ortalama 31.3 derece. Antalya 31-33 derece, Haziran ortalama 31.6 derece. Ankara 30-31 derce, Haziran ortalama ise 27.3 derece.

9 BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

10 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

11 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C Az bulutlu ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu HATAY °C, 31°C Az bulutlu ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

12 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Uyarıların ardından Antalya'da termometreler 43 dereceyi gösterdi. Turizm kenti Antalya'da termometreler 43 dereceye kadar çıktı. Sıcak havadan dolayı cadde ve sokaklar boşalırken, sahillere akın eden kent sakinleri bol bol denize girdi, yakıcı güneşten korunmak için şemsiyelerini açtı.

13 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu Antalya, deyim yerindeyse yanıyor. Termometreler kentte 43 dereceyi gösterirken, nem oranıysa yüzde 30 ila 40 bandında seyretti. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile tatilciler ise sahillere akın etti. Sahile yürüyerek giden birçok vatandaş, kışın yağmurlu havada açtıkları şemsiyeleri bu sefer güneşten korunmak için açtı.

14 Bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum

"Bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum"

Terasa gelen vatandaşlardan Burak Doğan, "Çok sıcak. Kimse arabadan inemiyor. Bugün karne günüydü, veliler bile arabaların içinde bekledi. Denize girip vatandaşlar serinliyor. Çalışanlar için çok zor" dedi. Sıcaktan bunalıp kendini sahile atanlardan Aleyna Yörük ise, "Hava birden sıcak oldu. Biz de kendimizi denize attık. Aynı zamanda da güneşleniyoruz. Sahil çok kalabalık. Herkes sıcaktan kaçıp buraya gelmiş. Bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu. Meteoroloji verilerine göre sıcak hava yarın da etkisini sürdürecek.

15 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ÇANKIRI °C, 33°C Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu KONYA °C, 33°C Az bulutlu

16 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

17 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 35°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 27°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 28°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 26°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Malatya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 27°C Parçalı bulutlu

19 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

20 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Son günlerde yüksek sıcaklıkların ülkemizde etkisini arttırdığı ifade ediliyor. Sıcaklıkların aşırı yükselmesinin sağlık açısından büyük bir risk olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sıcakların aşırı yükselmesi sağlık için hakikaten bir risktir. Hele bunun yanında nem oranı da fazla ise risk daha da artar. Özellikle yaşlı hastalar için, bebekler için, çocuklar için, kronik hastalığı olanlar için, açık havada çalışmak zorunda olan ve efor sarf etmek zorunda olan kişiler için bu sıcakların tehdidi daha yüksek.

21 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Gerek kapalı ortamda gerekse açık havada sıcak çarpması yani güneş çarpması dediğimiz riskler ortaya çıkabilir. Bu aslında vücudun ısı regülasyonunun bozulmasına bağlı ve bundan dolayı da vücut ısı kaybedemez ve hipertermi dediğimiz vücut sıcaklığında aşırı bir yükselme ortaya çıkar. Bunun belirtileri genelde halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısı, çarpıntı, nabzın yükselmesi, solunum sıkıntısı, bulantı ve eklem ağrıları gibi durumlardır.

22 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

23 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Bunlar bazen çok hızlı bir süre içinde özellikle bebeklerde ve yaşlılarda ortaya çıkabilir. En sık karşılaştığımız olay bir taşıt içinde bebeğin ya da çocuğun bırakılmasıdır. Böyle bir durumda taşıt içindeki sıcaklık çok yükseliyor ve bu durum tehdit edici bir durum haline gelebiliyor. Kapalı bir mekanda hava akımının olmadığı bir yerde de bu riskler olabilir. Açık havada ise örneğin tarım işçileri, aktif spor yapanlar ya da askerler gibi efor ile birlikte güneş çarpması gelişebilir" dedi.

24 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Güneş çarpmasının en sık görüldüğü saatlerin güneşin ışınlarının dik olarak dünyaya ulaştığı saat 11.00 ile 16.00 arası olduğunu ifade eden Özlü, "Bu saatlerde dikkatli olmak lazım, doğrudan güneş altına çıkmamakta fayda var, gölgede kalmak gerekiyor. Kapalı bir yerde de durmamak lazım. Özellikle kapı ya da pencereleri açıp bir hava akımı sağlamakta yarar var.

25 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Bir vantilatör ya da fan ile oda içi havayı artırarak katkı sağlayabilir ya da soğuk klimalar kullanılabilir. Ama asıl olarak kişinin riskini bilmesi ve ona göre tedbirini alması gerekir. Güneş altında olmamak ve kalın giysiler giymemek, sentetik ve dar giysiler giymemek, bol ve geniş pamuklu ya da keten tipli giysiler giymek, bol su, ayran ve maden suyu gibi sıvı içecekler tüketmek, dışarıya çıktığınız zaman şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak gibi şeyler riski azaltır" diye konuştu.

26 Bunaltıcı sıcaklar geri döndü Termometreler 43 dereceyi gösterdi, sıcak hava dalga dalga yayılıyor

Uzmanlar Türkiye genelindeki ve İzmir'deki yüksek hava sıcaklığına karşı nörolojik sıkıntıları bulunan vatandaşları uyardı. Son zamanlarda baş dönmesi ve bilinç kaybıyla gelen hastaların sayısında artış gözlendiğini ifade eden İEÜ Medical Point Hastanesi'ndeki Nörolog Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, özellikle sıcaklığın çok yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını belirtip, bol su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Küsbeci, inme vakalarının arttığını söyleyip "Havaların ısınmasıyla beraber ileri yaş grup hastalarımız çok ciddi sorunlar yaşıyor. Son zamanlarda aniden havaların ısınmasıyla, sıcaklık 45 derecelere kadar vardığı için hastalarımızı uyarıyoruz. Su içmeyen hastalar, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve baygınlık gibi sorunlar yaşayabiliyor. Özellikle ilaçlarını doğru almayan kişilerde, tablo inmeye kadar varabiliyor. Bu nedenle çok sıcak saatlerde dışarı çıkılmamasını ve kişilerin su içmeyi kesinlikle ihmal etmemesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

27 BOL SU İÇEREK GÜNÜMÜZÜ GEÇİRELİM

'BOL SU İÇEREK GÜNÜMÜZÜ GEÇİRELİM'

Prof. Dr. Küsbeci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü su içilmemesi beyne giden kan miktarını azalttığı için çeşitli nörolojik sorunlara sebep olabiliyor. Bu hastalar ciddi baş dönmesi ataklarıyla gelebiliyor. Son zamanlarda bilinç kaybı ile gelen çok hastamız oldu. Büyük bir çoğunluğun sıcak saatlerde dışarı çıktığını ve yeterli su tüketmediğini görüyoruz. Lütfen 11.00 ile 15.00 saatleri arasında çok önemli bir işiniz yoksa sokağa çıkmayın. Çıkacaksanız da serin bölgelerde mutlaka şapka takarak yanımıza su alarak dışarıda bulunalım." Nörolojik hastalıklar arasında bilinen Alzheimer ve Parkinson hastalarının son günlerde ciddi şikayetlere sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Küsbeci, "Birçok hastamız son birkaç haftada ani olarak şikayetlerinde artış sebebiyle bize başvurdu. Baktığımız zaman büyük bir çoğunluğunda üre yüksekliği görüyoruz. Sadece 3 bardak su alımını arttırmakla bulguların eskiye döndüğünü gördük. O nedenle sıcak havalarda özellikle lütfen serin ortamda bulunalım, bol su içerek günümüzü geçirelim" dedi.

28 ÇAY KAHVE TÜKETİMİNİ AZALTIN

'ÇAY KAHVE TÜKETİMİNİ AZALTIN'

İnme ya da felç olarak bilinen durumların özellikle 65 yaş üzerindeki hastalarda sıklıkla ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Küsbeci, 'inme'nin kuvvet kaybı, görme ve bilinç bozukluğu anlamına geldiğini kaydetti. Kalp ve şeker hastalarında bu durumun daha fazla yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Küsbeci, "Sıcak havalarla birlikte özellikle ilaçlarını aksatan, su içmeyen hastalarda ani tansiyon yükselmeleri ile inme sıklığını arttırabilir. En az 3 litre mutlaka su içilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Nörolojik rahatsızlığı olanlar sıcak havadan daha olumsuz etkilenir. Tansiyon, şeker, kalp hastalarında risk fazla. Ama hastalar daha önce bilinen bir öyküsü olmadığı halde inmeyle gelebiliyor. Eğer 65 yaş üzerini geçtiyse kişinin mutlaka inme adayı olabileceğini bilmesi ve mutlaka kalp tansiyon şeker hastalığına dikkat etmesi gerekiyor. Rutin zamanlarda kan sayımlarını yaptırmaları, böbrek yetmezliği, kolesterol yüksekliğine bakması, beslenmesine de dikkat etmesi gerekir" açıklamalarında bulundu.

29 TUZSUZ VE SIVI AĞIRLIKLI BESLENME ÖNEMLİ

'TUZSUZ VE SIVI AĞIRLIKLI BESLENME ÖNEMLİ'

İnmede mutlaka bilinç kaybı yaşanmayabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Küsbeci, beslenmede Akdeniz tipi diyetin önerildiğini belirterek şöyle devam etti: "İnme halk arasında 'felç' olarak bilinir. Ani olarak gelişen, dakikalar içinde bir tarafında kuvvet kaybı oluşması durumu inmedir. Bilinç kaybı her hastada olmak zorunda değil. Her bilinç kaybına mutlaka inme diyemeyiz. Metro ya da alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda yeterince su içmeyen kişilerde baygınlık oluşabiliyor. Sıvının bol alınmasıyla birlikte çay, kahve tüketiminin azaltılması gerekir. Bazı hastalarımız çay, kahve çok içtiğini söyleyerek yeterli sıvı aldığını düşünebiliyor. Ama çay ve kahvenin tam tersi idrar çıkışını arttırdığı için sıvı kaybına yol açtığını unutmamak gerekir. Tuzsuz ve sıvı ağırlıklı beslenme önemli."