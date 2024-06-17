Sedef Güler’in ölümünde kan donduran geceyi anlattı! Kaçış planı ortaya çıktı

Güngör’ün ayrıca 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.