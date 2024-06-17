Sedef Güler’in ölümünde kan donduran geceyi anlattı! Kaçış planı ortaya çıktı
Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler’in katil zanlısı Yavuz Güngör, İstanbul’da yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, korktuğu için arkadaşıyla birlikte halıya sarıp deniz attığını itiraf ettiği öğrenildi.
• 17 Haziran 2024 - 15:21 • Son Güncelleme:
• 17 Haziran 2024 - 15:21 • Son Güncelleme: