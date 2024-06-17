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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.

17.06.2024 - 12:50 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın Gazze’deki İsrail zulmü nedeniyle buruk geçtiğini, bayramın İslam alemine huzur ve refah getirmesi temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı’nın ve bütün Malezya halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti." denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim ile görüştü