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Marmara'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli art arda duyurdu

Marmara Denizi'nde saat 17.18'de bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.

17.06.2024 - 17:34 |
Marmara'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli art arda duyurdu

Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında saat 17.18 sıralarında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaşırken büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 11.1 km olarak açıklandı.

Marmarada korkutan deprem AFAD ve Kandilli art arda duyurdu

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıklarken derinliğini 6.25 km olarak duyurdu.

 

 

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