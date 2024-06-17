Marmara'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli art arda duyurdu

Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında saat 17.18 sıralarında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaşırken büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 11.1 km olarak açıklandı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıklarken derinliğini 6.25 km olarak duyurdu.