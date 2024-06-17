İsrail askerinin kolunda skandal harita! Türkiye dahil birçok ülkeyi kapsıyor

Ekim ayında başlayan İsrail-Hamas arasındaki savaş Orta Doğu'da adeta yeni bir döneme kapı açtı. İsrail ordusu Gazze'de katliam yapmaya başlarken İran, ABD, Hizbullah ve Husiler sahneye çıktı dahası İran tarihte ilk kez İsrail'e doğrudan saldırı dahi gerçekleştirdi. Batı Şeria ve Gazze, Filistin toprakları olarak biliniyor. Bunlara ek olarak tarihte Filistin olarak anılan devlet Doğu Kudüs ve İsrail'i de kapsıyordu. İncil'de Yahudi krallıklarının toprakları olarak tasvir edilen bu yerleri Yahudiler "vadedilmiş topraklar" olarak görüyor. İsrail devleti 1948'de kuruldu ancak İsrail'i resmen tanımayanlar, bu bölgeyi halen Filistin olarak adlandırıyor. Filistinliler de Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü kapsayan bölgeye Filistin diyor.

VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR NEDİR?

Vadedilmiş topraklar Yahudilik'te Tanrı YHVH tarafından İbrahim'e ve soydaşlarına vadedilmiş bölgedir. Tam sınırları belli olmamakla beraber, günümüzde İsrail ve Filistin Devleti topraklarını oluşturan bölgenin Vadedilmiş Topraklar olduğu inancı yaygındır. Günümüzde ise vadedilmiş topraklar Mısır, Irak, İran, Lübnan, Suudi Arabistan, İran'ın bir bölümü ve Türkiye'nin de güneyini kapsıyor. Yani İsrail her ne kadar Hamas ile savaştığını öne sürse de devlet olarak politikaları sınırlarını genişleterek Orta Doğu ve Anadolu'ya kadar uzanan bir bölgeye hakimiyet kurmak.

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ASKERLERİN KOLUNDA DİKKAT ÇEKEN HARİTA

İsrailli Telegram kanallarında ortaya çıkan ve kısa sürede sosyal medyada ses getiren görüntülerde ise bir İsrail askerinin kolunda tam Türkiye dahil 7 ülkeyi kapsayan bir vadedilmiş topraklar haritası görüldü. Harita, Mısır, Lübnan, Suriye, Irak, Irak, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bazı bölgelerini kapsıyor.