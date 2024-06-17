Ekonomist Korhan Berzeg olayında yetkililer ailenin köpeği Tina’ya dikkat çekti! İşte gizemli detay...
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in Balıkesir'deki yazlık evinden kaybolduktan 316 gün sonra kemiklerine ulaşıldı. Ünlü ekonomist, 27 Mayıs'ta kafatası ve 12 kemiği ile birlikte babasının yanında toprağa verilirken Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililer, ailenin özel eğitimli köpeği Tina'yı işaret ederek gizemli detayı açıkladı!
DHA
• 17 Haziran 2024 - 17:16 • Son Güncelleme:
DHA
• 17 Haziran 2024 - 17:16 • Son Güncelleme: