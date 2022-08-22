GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPençe-Kilit bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha edildi
HaberlerGündem Haberleri Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha edildi
ABONE OL

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait silah ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

22.08.2022 - 15:32 |
Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha edildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ediyor. Ele geçirilen malzemeler: 2 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 13 adet anti-tank RPG-7 mühimmatı, 2 adet anti-personel RPG-7 mühimmatı, 13 adet sevk fişeği" denildi.

GÜNCEL HABERLER

Almanya kahraman Türk'ü konuşuyor! Seyir halindeki araçta bilincini yitiren Alman kadının hayatını kurtardı

Almanya kahraman Türk'ü konuşuyor! Seyir halindeki araçta bilincini yitiren Alman kadının hayatını kurtardı

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması

20 kişinin hayatını kaybettiği faciadan yeni görüntüler!

20 kişinin hayatını kaybettiği faciadan yeni görüntüler!