Ozon tedavisi gördüğü sırada fenalaşarak hayatını kaybeden Eda Özden'in olayını damar yolu çözecek

Nevşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanık doktor B.B.'nin Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesi kapsamında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla yargılandığı dava dosyasına yeni deliller girmeye devam ediyor. Dosyada yer alan belgeler, sanığın savunması ile olay anına ilişkin tutanaklar arasındaki çelişkileri yeniden gündeme taşıdı.

Dosyada bulunan 112 Acil Sağlık personeli ifadelerine göre ekipler olay yerine ulaştığında Eda Özden'in elinde açık damar yolu bulunduğu ve serum takılı olduğu görüldü. Sağlık çalışanlarının beyanları, sanık doktorun daha önce verdiği "hastaya aktif tedavi uygulanmadı" yönündeki savunmasıyla çelişen önemli detaylardan biri olarak dosyada yer aldı. Ayrıca aynı personelin ifadelerinde hastanın ozon tedavisi uygulanan odada olduğu ve hemen yanında bulunan cihazın da açık olduğu yönündeki ifadeleri de dosyada yer aldı.

Sanık doktor B.B. daha önceki ifadesinde, kliniğin henüz faaliyete başlamadığını, olay günü yalnızca fenalaşan hastaya ilk müdahaleyi yaptığını ve ardından ambulans çağrıldığını savunmuştu. Ancak soruşturma dosyasına daha önce giren telefon yazışmalarında da hastalarla randevulaşıldığı, tedavi gün ve saatlerinin planlandığı görülmüştü.

Olay, 1 Mart 2024 tarihinde Nevşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, kilo verme amacıyla ozon tedavisi almak isteyen Eda Özden, ikinci seans için gittiği klinikte fenalaştı. İlk müdahalesi klinikte yapılan Özden, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki yoğun bakım sürecinin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, 5 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise Özden'in ölümünün "ilaçlara bağlı oluşan alerjik reaksiyon sonucu meydana gelmiş olabileceği" değerlendirmesine yer verildi. Raporda kesin ölüm nedeninin net olarak belirlenemediği ancak ilaç uygulamasına bağlı reaksiyon ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

İddiaya göre, Özden'in ilk hastaneye geldiği anda çekilen beyin tomografisinde beyninde hava olduğu ve bu görüntülerin de dosyaya gireceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Eda Özden'in eşi Yasin Özden, eşinin herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını belirterek adalet mücadelesini sürdürdüklerini söyledi. Özden, eşinin yalnızca kilo verme amacıyla ozon tedavisi almak istediğini ifade etti.

Eda Özden'in ölümünün ardından mühürlenen kliniğin, sağlık il müdürlüğü tarafından verilen ruhsat ile çalışmalarına başladığı öğrenildi.