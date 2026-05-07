Uzman ve akademisyenlerden Kastamonu'ya içme suyu sağlayan havzalarda inceleme: Yeni bakış açıları kazandırılacak
Kastamonu'da gerçekleştirilecek Jeomorfoloji Perspektifinde Akarsu Havzası Yönetimi Çalıştayı öncesinde uzmanlar ve akademisyenler, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaçomak Barajı ile Kırık Barajı havzasındaki akarsularda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, "Kastamonu merkezine su sağlayan havzalar ve ilçelerdeki akarsuların sel taşkın, kütle akışı ve erezyon kütlesi taşınımı tartışarak Kastamonu'da bu konuda çalışan, Kastamonu'daki kurum ve kuruluşlara fikir ve bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.
Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Jeomorfoloji Perspektifinde Akarsu Havzası Yönetimi Çalıştayı, kapsamında akademisyenler, uzmanlar ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri Kastamonu'daki içme suyu ve sulama havzalarında incelemelerde bulundu.
Kastamonu il merkezine içme suyu sağlayan Karaçomak Barajı, Kırık Barajı havzasındaki akarsularda incelemelerde bulunan uzmanlar, yarın gerçekleştirilecek çalıştayda, Kastamonu'nun akarsu havzası yönetimini masaya yatıracak.
Çalıştay öncesinde düzenlen saha incelemesine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ekrem Mutlu, Jeomorfolog Dr. Tuncer Demir, kamu kurumlarının temsilcileri ve İstanbul Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi öğrencileri katıldı.
Heyet, havzalardaki su kaynaklarında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde elde edilen veriler yarın gerçekleştirilecek çalıştayda masaya yatıracak. Çalıştayda, akarsu havzası ölçeğinde morfodinamik tehlikeler, riskleri ve sürdürülebilir yönetim yaklaşımları ele alınarak bildiriler sunacak. Yarın gerçekleştirilecek çalıştayda ise 17 üniversiteden alanında uzman olan akademisyenler katılacak.
"Kurum ve kuruluşlara fikir ve bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz"
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, "Burada bulunmamızın temel sebebi, bilimsel anlamda akarsu havzası yönetiminin jeomorfoloji perspektifinde ele alınması. Bu bir bilimsel etkinliğin iki ayağı var.
Birincisi yarın yapacağımız paneller. Konuyla ilgili kurum ve kuruluşların ve akademisyenlerin katılacağı bir çalıştay olacak. Panelde özellikle Kastamonu ili ve merkez ilçesinin ve diğer ilçeler ele alınacak. Diğer bir ayağı da saha uygulamalarından oluşuyor. Saha uygulamalarında ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ve üniversite öğrencilerimizin katılımıyla onlara bu perspektifle yaptığımız çalışmaların anlatılması ve derslerin yapılması.
Bunu yaparken de bunun çıktısı olarak temelde, Kastamonu merkezine su sağlayan havzalar ve ilçelerdeki akarsuların sel taşkın, kütle akışı ve erozyon kütlesi taşınımı tartışarak Kastamonu'da bu konuda çalışan, Kastamonu'daki kurum ve kuruluşlara fikir ve bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz. Problemlere yönelik çözüm çalışmalarında onlara fikirlerimizle katkı vermek istiyoruz. Bu etkinlik sadece tek yönü değil, bütünsel olarak ele alınan bir yaklaşım var" dedi.
"Bu konuda uzman hocaların yüzde 90'ı burada"
Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ekrem Mutlu da Kastamonu Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında çalıştayı düzenlediklerini ifade ederek, "Su sorunu ve havzadaki su problemlerine yardımcı olmak amacıyla bu toplantı gerçekleştiriliyor. Bu konuda uzman hocaların yüzde 90'ı burada. Çok şanslı olduğumuz bir toplantı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.