Balıkesir’de kahvehanelerde çay yerine süt içiliyor
07.05.2026 - 20:20Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kahvehanelerde süt servisi yapılması vatandaşları sevindirdi. Kış ayları ile birlikte başlayan süt talebinin devam ettiğini kaydeden işletmeci Yasemin Ayşavkı, günlük süt tüketiminin 15 litreyi düşmediğini söyledi.
Burhaniye’de kahvehanelerde çay yerine süt içilmeye başlandı. Tarihi Hanay Cami önünde eşi Sinan Ayşavkı ile kahvehane çalıştıran 2 çocuk annesi asemin Ayşavkı süt talebinin her geçen gün arttığını söyledi.
11 aydır kahvehane işlettiklerini kaydeden Yasemin Ayşavkı, "Müşterilerimizin talebi üzerine süt servisi yapmaya başladık. Özellikle kış aylarında süte ilgi arttı. Sütü de çayı da 15 liradan veriyoruz. Günlük süt tüketimi 15 litreyi düşmüyor" dedi.
Kahvehanede süt içen Hamdi Mengi de, "Süt servisi yapan kahvehanelerde çay yerine süt içiyorum. Süt servisi yapan Sinan ve Yasemin kardeşime teşekkür ediyorum. Kahvelerdeki süt satışının artması ülke hayvancılığı içinde iyi olacaktır " dedi.