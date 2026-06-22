Ağustos'ta hepsi yok olacak: Kırklareli'nde ziyaretçi akınına uğruyor! Buğdayı unuttular, şimdi altın değerinde yağ çıkarıyorlar

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Lavanta yetiştiriciliğine ilginin arttığı Kırklareli'nde oluşturulan lavanta bahçeleri, çiftçinin alternatif ürünü haline geldi. Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden olan Kırklareli'nde çiftçi, arpa ve buğday yerine aromatik bitki olan lavantaya da yöneldi. Son yıllarda üretimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılmaya başladı.