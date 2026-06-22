Aydın'da mezarlık girişinde kuruldu: İlk hizmetini verdi

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Yaklaşık 200 metrekare alana sahip olan tesiste bay ve bayan gasilhane bölümleri, morg, kefen odası, personel odası, bekleme alanı ve depo yer alıyor. Yeni tesisle birlikte hem hizmet kalitesi artacak hem de vatandaşların ihtiyaçları daha sağlıklı şartlarda karşılanacak. Yeni tesise ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Belediye olarak vatandaşlarımızın yalnızca mutlu günlerinde değil, en zor ve hüzünlü anlarında da yanlarındayız. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri en iyi şartlarda sunmak için başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık.