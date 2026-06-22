4. Altıeylül Lavanta Günleri’ne binlerce ziyaretçi akın etti: Üç gün boyunca bölge ekonomisine can suyu oldular!
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde gelenekselleşen ve bu yıl 4.’sü düzenlenen "Altıeylül Lavanta Günleri", Nergiz (Çiçekpınar) Mahallesi’nde mor tarlaların büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi. Üç gün boyunca müzik konserlerinden ritim şovlarına, dekoratif fotoğraf alanlarından çocuk oyun parklarına kadar rengarenk etkinliklere sahne olan festival, çevre illerden gelen binlerce doğaseveri ağırladı. Bölge ekonomisine dev katkı sunan ve yerel üretici stantlarıyla üreticinin yüzünü güldüren dev organizasyon, Altıeylül’ün eko-turizm potansiyelini bir kez daha kanıtladı.
Üç gün boyunca devam eden etkinliklerde binlerce ziyaretçi lavanta tarlalarının eşsiz manzarasında unutulmaz anlar yaşadı. Mor renge bürünen lavanta bahçeleri, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların buluşma noktası oldu.
Balıkesir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, hem lavantaların etkileyici görüntüsünü yakından görme fırsatı buldu hem de birbirinden renkli etkinliklere katıldı. 4. Altıeylül Lavanta Günleri'nin açılışı, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar lavanta bahçesini dolaşarak, alanda kurulan stantları ziyaret etti. Mor tarlalar arasında yapılan geziler sırasında renkli görüntüler oluştu.
LAVANTA BAHÇESİ FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI OLDU
Üç gün süren etkinlik boyunca sahne programları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. İlk gün Kent Orkestrası ve Tarık Balas konseriyle başlayan programlar, ikinci gün Altıeylül Trio Grubu, Altıeylül Ritim Grubu ve Göksel Demirbaş konseriyle devam etti. Etkinliğin son gününde ise Barni Sanat Ritim Grubu ile Kent Orkestrası sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Festival boyunca düzenlenen ritim gösterileri, müzik konserlileri ve sahne performansları alandaki coşkuyu artırırken ziyaretçiler etkinliklere büyük ilgi gösterdi.
Etkinlik alanında oluşturulan dekoratif salıncaklar, fotoğraf çerçeveleri, dinlenme alanları ve çeşitli görsel objeler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Vatandaşlar mor lavanta tarlaları arasında bol bol fotoğraf çektirerek bu özel anları kaydetti. Çocuklar için hazırlanan oyun alanları ve eğlence noktaları da ailelerden tam not aldı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirirken aileler de lavanta bahçesinin eşsiz atmosferinin tadını çıkardı.
YEREL ÜRETİCİLERE DE DESTEK VERİLDİ
Festival alanında kurulan yerel üretici stantları da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bölgedeki üreticiler ürünlerini tanıtma ve satış yapma fırsatı bulurken vatandaşlar da doğal ve yöresel ürünlere ulaşma imkânı elde etti. Ücretsiz ring seferleri sayesinde etkinlik alanına ulaşım kolaylaştırılırken üç gün boyunca binlerce kişi Lavanta Günleri'ni ziyaret etti. Doğa, üretim, kültür ve eğlenceyi bir araya getiren 4. Altıeylül Lavanta Günleri, üç gün boyunca ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Her yıl daha geniş kitlelere ulaşan organizasyon, Altıeylül'ün tanıtımına katkı sunarken kırsal turizmin gelişmesine ve yerel üretimin desteklenmesine de önemli katkı sağlamaya devam ediyor.
BAŞKAN ŞEHİRLİ "LAVANTA ARTIK ALTIEYLÜL'ÜN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ"
Etkinlikte konuşan Başkan Şehirli, Lavanta Günleri'nin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli "Altıeylül Belediyesi olarak ilçemizin doğal güzelliklerini, üretim gücünü ve kırsal potansiyelini ön plana çıkaracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Lavanta Günleri de bu anlayışın en güzel örneklerinden biri haline geldi. Lavanta sadece hoş kokusu ve etkileyici görüntüsüyle değil; emek, sabır, üretim ve bereketin de sembolüdür. Bugün burada gördüğümüz bu güzel tablo, üreticilerimizin özverili çalışmalarının, vatandaşlarımızın ilgisinin ve belediyemizin kırsal kalkınmaya verdiği önemin bir sonucudur.
Oluşturduğumuz bu alan sayesinde hem komşularımızı doğayla buluşturuyor hem de kırsal mahallelerimizin tanıtımına önemli katkılar sağlıyoruz. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesi, tarımsal üretimin değerini yerinde görmesi bizim için büyük önem taşıyor. Lavanta tarlalarımız, fotoğraf tutkunlarından doğaseverlere kadar her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Bunun yanında bölge ekonomisine canlılık kazandırıyor, üreticilerimize yeni gelir kapıları oluşturuyor ve ilçemizin turizm potansiyelini artırıyor.
Amacımız, Altıeylül'ü sadece tarımsal üretimiyle değil, doğa turizmi ve kırsal kalkınma projeleriyle de örnek gösterilen bir ilçe haline getirmektir. Her yıl daha da büyüyen ve gelişen Lavanta Günleri'nin ilçemize değer katmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, üreticilerimize ve bizleri yalnız bırakmayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, Altıeylül'ümüzü daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Açılış programına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu ile Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katılım sağladı.