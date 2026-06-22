4. Altıeylül Lavanta Günleri’ne binlerce ziyaretçi akın etti: Üç gün boyunca bölge ekonomisine can suyu oldular!

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Etkinlikte konuşan Başkan Şehirli, Lavanta Günleri'nin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli "Altıeylül Belediyesi olarak ilçemizin doğal güzelliklerini, üretim gücünü ve kırsal potansiyelini ön plana çıkaracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Lavanta Günleri de bu anlayışın en güzel örneklerinden biri haline geldi. Lavanta sadece hoş kokusu ve etkileyici görüntüsüyle değil; emek, sabır, üretim ve bereketin de sembolüdür. Bugün burada gördüğümüz bu güzel tablo, üreticilerimizin özverili çalışmalarının, vatandaşlarımızın ilgisinin ve belediyemizin kırsal kalkınmaya verdiği önemin bir sonucudur.