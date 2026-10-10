OKUL KANTİNLERİNDE KURALLAR DEĞİŞTİ! Satılacak ürünler için yeni sistem geliyor

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Okullarda satılan paketli gıdaların hangi koşullarda raflara çıkabileceğine ilişkin kurallar değişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülecek yeni düzenleme 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Değişiklikle birlikte okul gıdalarında uzun süredir kullanılan logo sistemine yeni bir seçenek eklendi. Bundan sonra Sağlık Bakanlığının belirleyeceği kriterleri karşılayan ürünlerde A, B veya C harflerinden oluşan Beslenme Skoru da kullanılabilecek.

Okul kantinlerinde Beslenme Skoru dönemi

Yeni sistemde ürünlerin enerji değeri, içerdiği besin öğeleri ve diğer bileşenler ile üretim süreçleri dikkate alınacak.

Bu değerlendirme sonucunda gıdalara Sağlık Bakanlığınca belirlenecek yöntem ve kriterlere göre bir Beslenme Skoru verilecek.

Skor, ürünün beslenme profilini etiket üzerinde renk ve harflerle gösterecek.

Okullarda satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda, şartları karşılamaları halinde A, B veya C Beslenme Skoru okul gıdası logosuna alternatif olarak kullanılabilecek.

A, B VE C NE ANLAMA GELECEK?

Beslenme Skoru, ürünlerin beslenme özelliklerini daha kolay anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan bir değerlendirme sistemi.

Hangi ürünün hangi harf grubunda yer alacağına ilişkin teknik kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Bu kriterler daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecek ve iki bakanlığın internet sitelerinde yayımlanacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığının mevcut okul gıdası sayfasında Beslenme Skoru hesaplama aracı ve üreticiler için hazırlanan rehber de yer alıyor.

A, B VEYA C SKORU OLAN HER ÜRÜN KANTİNDE SATILABİLECEK Mİ?

Hayır. Yeni düzenlemedeki en önemli ayrıntılardan biri de bu.

Bir ürünün A, B veya C Beslenme Skoru taşıması tek başına okulda satılabilmesi için yeterli olmayacak.

Sağlık Bakanlığının satışını uygun bulmadığı ürünler, gerekli Beslenme Skoruna sahip olsalar bile okulların kantin, kafeterya, yemekhane, büfe ve benzeri gıda işletmelerinde satışa sunulamayacak.

Böylece sistem yalnızca etikette görünen harfe değil, Sağlık Bakanlığının okul gıdaları için belirlediği genel satış kriterlerine de bağlı olacak.

HANGİ OKUL İŞLETMELERİNİ KAPSIYOR?

Düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar ile kurumların bünyesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini kapsıyor.

Bunlar arasında: kantinler, kafeteryalar, yemekhaneler, büfeler, çay ocakları ve benzeri işletmeler bulunuyor.

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OKUL GIDASI LOGOSU KALKIYOR MU?

Okul Gıdası Logosu tamamen kaldırılmıyor.

Yeni düzenlemeyle Beslenme Skoru, okul gıdası logosuna alternatif bir sistem olarak mevzuata eklendi.

Başka bir ifadeyle, uygun koşulları taşıyan ürünler için artık yalnızca okul gıdası logosu değil, belirlenen A, B veya C Beslenme

Skoru da kullanılabilecek.

Yeni sistem ne zaman başlayacak?

Tebliğ 10 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

Ancak düzenlemenin bazı önemli hükümleri için geçiş süresi bulunuyor.

Okul gıdası onayı, etiket üzerinde logo veya Beslenme Skoru bulundurma şartı ve uygun olmayan ürünlerin satışına ilişkin bazı hükümler 13 Eylül 2027’ye kadar uygulanmayacak.

Bu nedenle yeni sistemi “bugünden itibaren bütün kantinlerde raflar değişti” şeklinde değerlendirmek doğru değil.

Asıl dönüşüm, geçiş sürecinin tamamlanması ve yeni kriterlerin tümüyle uygulanmaya başlamasıyla görülecek.

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OKUL GIDASI KOMİSYONU KALDIRILDI

Yeni tebliğle Okul Gıdası Komisyonunu düzenleyen madde de yürürlükten kaldırıldı.

Okul gıdası ve Beslenme Skoru kriterlerinin belirlenmesi Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olacak.

Belirlenen kriterler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının internet sitelerinde de yayımlanacak.İ

İşletme devredilirse ürün onayı iptal edilebilecek

Düzenlemeyle okul gıdası onaylarının devamına ilişkin kurallar da değiştirildi.

Onaylı bir ürünün üretimine veya ithalatına son verilmesi, ürünün piyasaya arzının durdurulması ya da onay sahibi gıda işletmesinin devredilmesi veya kapanması halinde ürünün okul gıdası onayı iptal edilecek.

İşletme kayıt numarasının değişmemesi de bu durumda onayın devam etmesi için yeterli olmayacak.

Denetimlerde Beslenme Skoru da kontrol edilecek

Denetim hükümleri de yeni sisteme göre güncellendi.

Okullarda yapılan kontrollerde yalnızca okul gıdası logosu değil, belirlenen kriterlere uygun Beslenme Skorunun bulunup bulunmadığı da dikkate alınacak.

Kriterlere uymayan ürünler için mevcut mevzuat çerçevesinde işlem yapılabilecek.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Yeni sistemin amacı, okulda satılan paketli ürünlerin beslenme özelliklerini daha görünür ve anlaşılır hale getirmek.

A, B veya C harfli skorlar sayesinde ürünlerin beslenme profili etiket üzerinde daha kolay görülebilecek.

Ancak hangi ürünlerin okulda satılabileceğine ilişkin son çerçeve, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler ve okul gıdası mevzuatıyla birlikte uygulanacak.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde hem üreticilerin etiketlerini yeni sisteme uyarlaması hem de okul kantinlerinde satılan ürünlerin yeni kurallara göre yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.