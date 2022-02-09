Niğde-Adana karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana’nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolu, yoğun kar yağışı ve meydana gelen kazalar sebebiyle yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
09.02.2022 - 18:09 |
Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana’nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolunda kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle kazaların meydana geldiği Ulukışla-Pozantı yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. (TRT Haber)