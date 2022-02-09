GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemNiğde-Adana karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı
HaberlerGündem Haberleri Niğde-Adana karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı
ABONE OL

Niğde-Adana karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana’nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolu, yoğun kar yağışı ve meydana gelen kazalar sebebiyle yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

09.02.2022 - 18:09 |
Niğde-Adana karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana’nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolunda kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle kazaların meydana geldiği Ulukışla-Pozantı yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. (TRT Haber)

GÜNCEL HABERLER

Şans Topu sonuçları sorgulama: 9 Şubat Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları sorgulama: 9 Şubat Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor! Fransızlar itiraf etti! Füzeleri yok etti, dengeler alt üst oldu...

Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor! Fransızlar itiraf etti! Füzeleri yok etti, dengeler alt üst oldu...

Binali Yıldırım'dan, Aksakallar toplantısında Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs mesajı

Binali Yıldırım'dan, Aksakallar toplantısında Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs mesajı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şans Topu sonuçları sorgulama: 9 Şubat Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları sorgulama: 9 Şubat Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sıradaki Haber
Sürücüler, en işlek ABD-Kanada sınır köprüsünü işgal etti! 23 kişiyi gözaltına alındı

Sürücüler, en işlek ABD-Kanada sınır köprüsünü işgal etti! 23 kişiyi gözaltına alındı

Sıradaki Haber
7 yıl erken emeklilik fırsatı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

7 yıl erken emeklilik fırsatı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Sıradaki Haber