Nefes kesen kovalamaca: 'Bu arabayı cinler mi sürüyor?'

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Olay, Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Önleyici Büro Amirliği ekipleri bölgede uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 16 AUE plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak aracıyla hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından sürücü, aracını bırakarak inşaat halindeki bir apartmana kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda sürücü Fahrettin A. (45) yakalanırken, araçta bulunan Serhat Ş. (35) de ekipler tarafından kontrol altına alındı.

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"Sürücü ben değilim" tartışması kavgaya dönüştü

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde iki şahıs da otomobili kendisinin kullanmadığını iddia etti. Yolcu Serhat Ş., aracı Fahrettin A.'nın kullandığını söylerken, Fahrettin A. ise sürücünün kendisi olmadığını savundu. İki şahıs arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, polis ekipleri araya girerek tarafları ayırdı. Yaşanan arbede ve polisin müdahalesi kameraya yansıdı.

"Ben 2 kez alkollü yakalandım, tekrar olmasın diye kaçtım" Polis ekiplerine çeşitli ifadeler veren Fahrettin A., daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığını belirterek, "Ben 2 kez alkollü yakalandım. Tekrar olmasın diye kaçtım" dedi. Şahısların her ikisinin de aracı kullanmadığını söylemesi üzerine polis ekiplerinin, "Sen sürmüyorum, diğeri sürmüyorum diyor; cinler mi sürüyor bu arabayı?" şeklindeki sözleri dikkat çekti.



Bir süre sonra Fahrettin A., aracı kendisinin kullandığını kabul ederek alkol testine girdi.

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2,08 promil alkollü çıktı

Yapılan kontrolde Fahrettin A.'nın 2,08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan incelemede şahsın daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Sürücüye, Dur ihtarına uymaması nedeniyle 200 bin TL, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuş olmasına rağmen araç kullanması nedeniyle 200 bin TL, 3. kez alkollü araç kullanması nedeniyle 150 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Fahrettin A.'nın sürücü belgesine ise 5 yıl süreyle el konuldu.

Otomobil, işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.