Sakarya’da soğuk havalar aktarları doldurdu: Kestane balı 4 bin lirayı gördü, aktardan kritik uyarı geldi!

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Vatandaşların en çok şikayet ettiği şey bronşit. Özellikle bu mevsimlerde artıyor. Bronşiti artan insanlar genellikle pekmezi ve balı tercih ediyor. Vatandaşlar bir ürünü almak istiyorsa öncelikle tarihine ve içeriğine bakmalılar. Bunun yanı sıra bitkiler bilinçsiz kullanımda karaciğer, böbrek yetmezliğine kadar götürebiliyor. Bazı insanlar bu hatayı yapıyor. Biz her zaman müşterilerimizi uyarıyoruz. Kullanım konusunda dikkatli olunması gerekiyor.