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GündemSakarya’da soğuk havalar aktarları doldurdu: Kestane balı 4 bin lirayı gördü, aktardan kritik uyarı geldi!
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Sakarya’da soğuk havalar aktarları doldurdu: Kestane balı 4 bin lirayı gördü, aktardan kritik uyarı geldi!

13.11.2026 - 12:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimsel hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Bağışıklığı güçlendirmek için en çok propolis, bal, pekmez, zencefil, zerdeçal ve kış çaylarına talep gösterilirken, kestane balının fiyatı 4 bin TL’ye kadar çıktı. Adapazarı’nda aktarlık yapan Nil Ansarı, özellikle bronşit şikayeti olanların yoğun ilgi gösterdiği bu ürünlerin bilinçsiz ve aşırı tüketiminin karaciğer ile böbrek yetmezliğine kadar yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

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1Sakarya’da soğuk havalar aktarları doldurdu: Kestane balı 4 bin lirayı gördü, aktardan kritik uyarı geldi!

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Sakarya'da soğuk havaların etkisiyle birlikte bağışıklığını güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Sezonun en gözde ürünleri ise propolis, bal ve kış çayı oldu.

2Sakarya’da soğuk havalar aktarları doldurdu: Kestane balı 4 bin lirayı gördü, aktardan kritik uyarı geldi!

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Mevsim geçişi ve soğuk havalarla birlikte hastalık oranlarının yükseldiği dönemde vatandaşlar en çok bal, pekmez, zencefil, zerdeçal ve kış çaylarını tercih ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, havaların soğuması ile birlikte aktarların yolunu tuttu.

3Sakarya’da soğuk havalar aktarları doldurdu: Kestane balı 4 bin lirayı gördü, aktardan kritik uyarı geldi!

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Adapazarı ilçesinde aktarlık yapan Nil Ansarı, özellikle bronşit şikayeti olanların bal ve pekmeze yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanılmaması ve bağışıklığı yükseltmek için hasta olmadan önce tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

4Sakarya’da soğuk havalar aktarları doldurdu: Kestane balı 4 bin lirayı gördü, aktardan kritik uyarı geldi!

"BİLİNÇSİZ KULLANIM KARACİĞER, BÖBREK YETMEZLİĞİNE KADAR GÖTÜREBİLİYOR"

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Havaların soğumasıyla ürünlere olan ilginin arttığını ve bilinçli tüketimin hayati önem taşıdığını ifade eden Nil Ansarı, "Havaların soğumasıyla ilgi baya artıyor. Hastalık oranları yükseliyor. En çok istenilen ürünler ekseriya bal, pekmez, zencefil ve zerdeçal oluyor. Bağışıklık için kullanılıyor. Balların ortalama fiyatları en ucuzu bin TL, en pahalı kestane balı ise 4 bin civarına kadar yükselebiliyor.

5Sakarya’da soğuk havalar aktarları doldurdu: Kestane balı 4 bin lirayı gördü, aktardan kritik uyarı geldi!

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Vatandaşların en çok şikayet ettiği şey bronşit. Özellikle bu mevsimlerde artıyor. Bronşiti artan insanlar genellikle pekmezi ve balı tercih ediyor. Vatandaşlar bir ürünü almak istiyorsa öncelikle tarihine ve içeriğine bakmalılar. Bunun yanı sıra bitkiler bilinçsiz kullanımda karaciğer, böbrek yetmezliğine kadar götürebiliyor. Bazı insanlar bu hatayı yapıyor. Biz her zaman müşterilerimizi uyarıyoruz. Kullanım konusunda dikkatli olunması gerekiyor.

6Sakarya’da soğuk havalar aktarları doldurdu: Kestane balı 4 bin lirayı gördü, aktardan kritik uyarı geldi!

Özellikle kış çayı ve ıhlamur öneriyoruz. Doğru tüketim konusunda, miktarını doğru ayarlamaları lazım. Fazla tüketmeyecekler. Özellikle bal ürünleri; polen, propolis, pekmez gibi ürünler inanılmaz derecede bağışıklığımıza iyi geliyor ve hastalıktan koruyor. Benim tavsiyem hem bitkisel çaylar kullanabilirler hem de bal pekmez tarzı ürünler kullanabilirler. Kendilerini ihmal etmesinler. Bu ürünleri hasta olmadan önce alsınlar ki bağışıklıkları yükselsin" dedi.

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