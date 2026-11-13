Hakkari'de ilk kez uygulanıyor! 10 bin TL destek ödemesi başladı

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"Sağlıklı Anneler, Sağlıklı Nesiller" adıyla hayata geçirilen proje kapsamında, belde sınırlarında ikamet eden tüm anne adaylarına bir defalık 10 bin TL tutarında beslenme desteği sağlanacak. Söz konusu proje ile gebelik sürecindeki anne adaylarının dengeli ve sağlıklı beslenmesine katkı sunulması ve aile bütçelerine ekonomik anlamda destek olunması hedefleniyor.

"Hiçbir anne adayımız yalnız kalmayacak"

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, anne ve bebek sağlığını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Başkan Büyüksu, "Sağlıklı Anneler, Sağlıklı Nesiller projesi kapsamında beldemizde ikamet eden tüm anne adaylarına sosyal belediyecilik anlayışıyla 10 bin TL beslenme desteği sunuyoruz. Bu projeyle annelerimizin yanında olmayı ve dünyaya gelecek bebeklerin sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Projemizle birlikte beldemizde hiçbir anne adayımız yalnız kalmayacak. Bu projemiz Hakkâri'de bir ilktir" dedi.

Hakkâri genelinde bir ilk olma özelliği taşıyan bu destekten faydalanmak isteyen anne adaylarının gebelik belgeleriyle birlikte Esendere Belediyesine şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.