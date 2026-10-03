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Kaynarca'da 90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar

03.10.2026 - 19:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Aziz ve Vasfiye Ceylan çifti, ailelerinden miras kalan 90 yıllık darı üretimi ve öğütme geleneğini sürdürüyor. Tarlada yetiştirdikleri darıları evlerinin altındaki el yapımı taş değirmende öğüten çift, elde ettikleri darı özüyle yöresel üre tatlısının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

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Konak Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Aziz ve Vasfiye Ceylan çifti, yaklaşık 90 yıldır ailelerinde sürdürülen darı üretimini geleneksel yöntemlerle devam ettiriyor.

2Kaynarca'da 90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar

Her yıl Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Özbey Mahallesi'nde bulunan ve ailelerinden kalan tarlaya darı eken çift, hasadın ardından ürünleri Kaynarca'daki evlerinin altında bulunan elle çevrilen taş değirmende öğütüyor.

3Kaynarca'da 90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar

Günümüzde teknolojik makinelerin yerini aldığı öğütme işlemini yaklaşık 90 yıllık elle yapılan taş değirmenle sürdüren Ceylan çifti, darıları sabır ve emekle öğütüyor. İşlem sırasında ortaya çıkan posa ise israf edilmeyerek tavuklara yem oluyor.

4Kaynarca'da 90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar

Taş değirmende öğütülen darının özü ise özellikle yöresel üre tatlısı yapmak isteyenlere kilogramı bin liradan satılıyor. Çift, hem ailelerinden kalan üretim geleneğini sürdürüyor hem de geleneksel yöntemlerle elde edilen darının yöresel mutfakta kullanılmasına katkı sağlıyor. Ceylan çifti, tarlaya ekimden hasada, ardından taş değirmende öğütmeye kadar uzanan zahmetli süreci sürdürerek yaklaşık 90 yıllık aile geleneğini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

5Kaynarca'da 90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar

"Atalarımızdan gördüğümüz geleneği devam ettiriyoruz"

Büyüklerinden öğrendiği geleneği devam ettiren Aziz Ceylan, "Atalarımızdan gördüğümüz gibi darıları ekiyoruz. 90 yıllık bir gelenek bu ve bizde devam ettiriyoruz. Eskiden darı ekimi yapmıyorduk, merak ettim ve ekmeye başladım.

6Kaynarca'da 90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar

Hem çalışıyorum hem de ekiyorum. Zevk alıyorum bu işten. Bu öğütme sonrasında elde edilen üründen üre tatlısı yapılıyor. Allah nasip ederse ve ölmezsek bu işi devam ettireceğim.

7Kaynarca'da 90 yıllık geleneği taş değirmende yaşatıyorlar

Taş değirmende elle çevirerek darıları öğütüyoruz. Bu şekilde tadı da başka oluyor. Bu değirmen yaklaşık 90 yıllıktır" dedi.

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