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Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

03.10.2026 - 18:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANAKKALE (İHA)

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "4 Eylül 2026 Pazar Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 07.00 ve 11.00, Gökçeada'dan ise saat 09.00 ve 13.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

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