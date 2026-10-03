Şırnak'ın dağlarında bal bereketi: Beytüşşebap'ta arıcılar rekor hasada hazırlanıyor

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Arıcılığın kendileri için yalnızca bir geçim kaynağı olmadığını belirten Külter, mesleğin aileden gelen bir miras olduğunu ifade etti. Külter, "Dedelerimizden kalma bir meslektir. Bunu onlardan öğrendik. Her ne kadar eskiden kovan olmasa da sepetlerde arıları ballandırıyorlardı. Gelişmiş bir arıcılık değildi ancak onlardan bir şeyler öğrendik. 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Arıcılığa başladım ve arıcılık ile uğraşıyorum" dedi.