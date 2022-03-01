MSB'den 'Zeliha Nine' için başsağlığı mesajı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Zeliha Barlas, ilerleyen yaşına rağmen Mehmetçik için 115 çift yün çorap ördü. Geçen yıl şubat ayında oğlu aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştırılan birbirinden renkli çoraplar, Şırnak'ın Şenoba beldesi Irak sınır hattında bulunan 48'inci Hudut Tugayı 1'inci Hudut Bölüğü Kureşin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğe ulaştırıldı. Mehmetçiğin teşekkür ettiği Zeliha Barlas, dün evinde hayatını kaybetti. Zeliha Barlas’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına toprağa verildi.

'SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'

Milli Savunma Bakanlığı, Zeliha Barlas için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığı Twitter'daki hesabından, Mehmetçiğin Zeliha Barlas'a gerçekleştirdiği ziyaretin görüntüleri paylaşılarak, "Elleriyle ördüğü 115 çift çorabı Mehmetçiklerimize bağışlayan 118 yaşındaki Zeliha Ninemizi kaybettik. Tüm Türkiye'nin gönlünde yer eden Zeliha Ninemize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekânın cennet olsun Zeliha Nine, seni hiç unutmayacağız" denildi.