Ä°stanbul'da kumar denetimleri! 181 bin 860 lira para cezasÄ± kesildi

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak Kumar BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri 24 Åžubat PerÅŸembe 21.00 ile 23.59 saatleri arasÄ±nda Ä°stanbul genelinde 186 ekip 462 personelin katÄ±lÄ±mÄ± ile denetim yaptÄ±. 643 kahvehane, kÄ±raathane, kafe, 39 dernek ve 19 ruhsatsÄ±z iÅŸ yerinde toplamda, 4 bin 935 kiÅŸiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Sorgulama sonucunda, Ã§eÅŸitli suÃ§lardan aranmasÄ± olduÄŸu tespit edilen 6 kiÅŸi yakalandÄ±. Kumar oynadÄ±klarÄ± tespit edilen 61 kiÅŸi hakkÄ±nda Kabahatler Kanunu 34.madde gereÄŸince 110 bin 959 lira idari para cezasÄ± kesildi. Kumar oynanmasÄ± iÃ§in yer ve imkÃ¢n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 18 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. BaskÄ±nlarda, kumarda kullanÄ±lan 7 kumar makinasÄ± 4 bin 120 lira ve 200 dolar para, 9 deste iskambil kÃ¢ÄŸÄ±dÄ±, 80 pul 4 adet zar, 1,5 gram esrar ve kokain bulundu. RuhsatsÄ±z faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen 7 iÅŸ yeri mÃ¼hÃ¼rlendi.

25 ve 26 Åžubat tarihlerinde ise ÅžiÅŸli ve BeyoÄŸlu'nda 48 mekan denetlendi. 9 iÅŸyerinin kapalÄ± alanÄ±nda tÃ¼tÃ¼n mamulÃ¼ tÃ¼ketildiÄŸi, 2 iÅŸyerinde TAPDK belgesinin sÃ¼resinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair evrak ibraz edilemediÄŸi, 1 iÅŸ yerinin mesul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k belgesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±, 1 iÅŸ yerinin ruhsatsÄ±z faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilerek gerekli iÅŸlemler uygulandÄ±.

27 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ 454 kahvehane, kÄ±raathane, kafe, 27 dernek ve 5 ruhsatsÄ±z iÅŸ yerinde son denetim gerÃ§ekleÅŸtirildi. Denetimlerde, Ã§eÅŸitli suÃ§lardan aranmasÄ± olduÄŸu tespit edilen 8 kiÅŸi yakalandÄ±. Kumar oynadÄ±klarÄ± tespit edilen 39 kiÅŸiye 70 bin 901 bin lira para cezasÄ± kesildi. Kumar oynanmasÄ± iÃ§in yer ve imkÃ¢n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. 3 kumar makinasÄ±, kaptagon uyuÅŸturucu, 2 tabanca ve bunlara ait 17 mermiye el konuldu. RuhsatsÄ±z faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen 5 iÅŸ yeri mÃ¼hÃ¼rlenerek faaliyetlerine son verildi. Denetimler polis kameralarÄ±nca gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.