GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPKK'ye yönelik büyük operasyon! 646 personel katılıyor
HaberlerGündem Haberleri PKK'ye yönelik büyük operasyon! 646 personel katılıyor
ABONE OL

PKK'ye yönelik büyük operasyon! 646 personel katılıyor

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde Eren Kış 28 Şehit J.ER Adem Erbaş Operasyonu başlatıldı.

01.03.2022 - 13:42 |
PKK'ye yönelik büyük operasyon! 646 personel katılıyor

PKK büyük operasyon. Şırnak İlinde Eren Kış 28 Şehit J.ER Adem Erbaş Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-28 (ŞIRNAK-GABAR DAĞI) ŞEHİT J.ER ADEM ERBAŞ” Operasyonu başlatıldı.

PKKye yönelik büyük operasyon 646 personel katılıyor

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (648) personel [(40) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

PKKye yönelik büyük operasyon 646 personel katılıyor

GÜNCEL HABERLER

Uzmanlardan dünyayı korkutan uyarı! Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı...

Uzmanlardan dünyayı korkutan uyarı! Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı...

Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli

Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli

Domatesin fiyatı yarı yarıya düştü

Domatesin fiyatı yarı yarıya düştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzmanlardan dünyayı korkutan uyarı! Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı...

Uzmanlardan dünyayı korkutan uyarı! Rusya'nın yeni planı ortaya çıktı...

Sıradaki Haber
Adalet Bakanlığı 2022 personel alımı! 6 bin 459 Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli alımı başvurusu!

Adalet Bakanlığı 2022 personel alımı! 6 bin 459 Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli alımı başvurusu!

Sıradaki Haber
Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli

Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli

Sıradaki Haber
Domatesin fiyatı yarı yarıya düştü

Domatesin fiyatı yarı yarıya düştü

Sıradaki Haber