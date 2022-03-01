PKK'ye yönelik büyük operasyon! 646 personel katılıyor
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde Eren Kış 28 Şehit J.ER Adem Erbaş Operasyonu başlatıldı.
01.03.2022 - 13:42 |
PKK büyük operasyon. Şırnak İlinde Eren Kış 28 Şehit J.ER Adem Erbaş Operasyonu başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-28 (ŞIRNAK-GABAR DAĞI) ŞEHİT J.ER ADEM ERBAŞ” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (648) personel [(40) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.